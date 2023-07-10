O illerde yaşayan vatandaşlarımıza acil uyarı yapıldı! Çok fena çok

Akdeniz'in korkutan balığı, zehri, keskin dişleri ve güçlü çenesiyle balıkçıların resmen korkulu rüyası haline geldi. Oltasına balon balığı takılan bir balıkçı, teneke içecek kutusunu balığa ısırtarak o anları kayda aldı. Tenekeyi ve tekneyi ağzında adeta sakız gibi çiğneyen balığı görenler, onunla karşılaşmamak için dua etti. Balıkçı, vatandaşların kesinlikle bu balığın ağzına ellerini temas ettirmemeleri konusunda çok ama çok önemli bir uyarıda bulundu.