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O illerde yaşayan vatandaşlarımıza acil uyarı yapıldı! Çok fena çok

2023-07-10 14:46:30
O illerde yaşayan vatandaşlarımıza acil uyarı yapıldı! Çok fena çok

Akdeniz'in korkutan balığı, zehri, keskin dişleri ve güçlü çenesiyle balıkçıların resmen korkulu rüyası haline geldi. Oltasına balon balığı takılan bir balıkçı, teneke içecek kutusunu balığa ısırtarak o anları kayda aldı. Tenekeyi ve tekneyi ağzında adeta sakız gibi çiğneyen balığı görenler, onunla karşılaşmamak için dua etti. Balıkçı, vatandaşların kesinlikle bu balığın ağzına ellerini temas ettirmemeleri konusunda çok ama çok önemli bir uyarıda bulundu.

#1
Foto - O illerde yaşayan vatandaşlarımıza acil uyarı yapıldı! Çok fena çok

Antalya’nın Kumluca ilçesi Adrasan açıklarına balık avına çıkan Savaş Dursun’un oltasına zehir ve diş keskinliğiyle korku salan yaklaşık yarım metrelik balon balığı takıldı.

#2
Foto - O illerde yaşayan vatandaşlarımıza acil uyarı yapıldı! Çok fena çok

Eliyle tuttuğu balığın ağzına teneke içecek kutusunu tutan Dursun, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Balon balığı, keskin ve güçlü diş yapısıyla tenekeyi kraker yer gibi yedi. O anları kaydeden Dursun, ‘Korkunç’ diye nitelendirdiği olay hakkında, “İnanılmaz büyük bir balon balığı yakaladık. 

#3
Foto - O illerde yaşayan vatandaşlarımıza acil uyarı yapıldı! Çok fena çok

Bunu yakalarsanız asla ve asla parmağınızı ağzına sokmayın. Çok dikkatli olun” uyarısında bulundu. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, söz konusu türün Kızıldeniz’den Akdeniz’e gelen en büyük tür olan mavi benekli balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) türü olduğunu bildirdi. 

#4
Foto - O illerde yaşayan vatandaşlarımıza acil uyarı yapıldı! Çok fena çok

Söz konusu türün riskli türlerden olduğunu kaydeden Gökoğlu, “Balıkçıların en çok ağlarına ve oltalarına zarar veren bir türdür. Balıkçılar bunu ağlarında yakalarsa bu balığa dikkat etmeleri gerekir, ellerine zarar verebilir. Bu balıkların diş yapısı adeta bir kerpeten gibidir. Bütünleşmiş şekilde 4 adet dişi var” dedi.

#5
Foto - O illerde yaşayan vatandaşlarımıza acil uyarı yapıldı! Çok fena çok

Uyarılarına devam eden Gökoğlu, “Bir vatandaşın elini ısırdığı zaman koparma riski olabilir. Çünkü çok güçlü bir çene yapısı var. Şu anda Akdeniz’de bu keskinlikte dişleri olan başka bir tür yok. 

#6
Foto - O illerde yaşayan vatandaşlarımıza acil uyarı yapıldı! Çok fena çok

Ancak insanları gördükleri zaman kaçarlar. Deniz kenarında balık temizliyorsanız balon balığı kokuyu algıladığı zaman ise o balığı yemek için yaklaşır ve balığı alır” şeklinde konuştu. Diğer yandan balığın tekneleri bile ısıracak güçte olduğu belirtildi. 

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