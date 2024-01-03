  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte 2023'ün en önemli arkeolojik keşfi

İngiltere'den Fenerbahçe'nin yıldızı için şok edecek transfer kararı! Beklenmedik adımı maalesef atıyorlar

Futbol dünyası şokta! Galatasaray’dan futbol tarihine geçecek operasyon! İtalyanlar duyurdu:

Endişe uyandırdı! Yapay zekadan 2024’te korkutan tahminler

Türkiye'ye yok, o ülkeye var! Ünlü takım tüm Türkiye’ye duyurdu: Bu gelişmeyi duyan şok olacak…

Seçil Erzan'ın yeni mesajları gün yüzüne çıktı! "Muslera konuşursa hepimiz biteriz, hocayı da patlattık mı efsane olur..."

Her yıl milyonlarca turist ağırlıyor! İşte Pisa Kulesi'nin eğik durma sebebi

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Diyerek duyurdular: Beklenmedik adımı maalesef atıyorlar

Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

Bu yöntemi çoğumuz bilmiyoruz! Bakın zeytinlerin bayatlamaması için ne yapmak gerekiyormuş
Yaşam
6
O iller sis denizinde kayboldu

2024-01-03 10:47:45
O iller sis denizinde kayboldu

Bolu, Kocaeli ve Düzce'de sis etkisini gösterdi.

#1
Foto - O iller sis denizinde kayboldu

Bolu'da kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu, güzel manzara oluşturdu. D-100 kara yolunun Yumrukaya köyü ve çevresinde de sis etkili oldu. Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

#2
Foto - O iller sis denizinde kayboldu

Kocaeli'de sabah İzmit Körfezi'nin üzeri yoğun sis tabakasıyla kaplandı. Sahile yakın yerler ve yüksek kesimlerde de yer yer sis görüldü. Sürücüler, sis nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.

#3
Foto - O iller sis denizinde kayboldu

Düzce'de sabah görülen sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunda görüş mesafesi düştü.

#4
Foto - O iller sis denizinde kayboldu

Düzce gişelerinden itibaren Küçükmelen, Gölyaka, Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

#5
Foto - O iller sis denizinde kayboldu

D-100 kara yolunun İhsaniye, Çerkez Taşköprü, Çilimli ve Gümüşova geçişleri ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da sis etkisini gösterdi. Polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Avcılar’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı
Yerel

Avcılar’da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Avcılar’da kimliği belirsiz şahıslar tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Aralık ayı enflasyonu açıklandı
Ekonomi

Aralık ayı enflasyonu açıklandı

Memur ve emeklinin alacağı 2024 zammında etkili olacak Aralık enflasyonu açıklandı. Enflasyon Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken..
İmamoğlu namaz şovunu bırak İstanbul'a bak! Trafik yine kilitlendi
Gündem

İmamoğlu namaz şovunu bırak İstanbul'a bak! Trafik yine kilitlendi

Seçimlere az bir zaman kala yine namaz şovuyla gündeme gelen İmamoğlu, İstanbul'da sunamadığı hizmet nedeniyle eleştiriliyor. İstanbul’da sa..
Suçu ve suçluyu öven din düşmanlarına karşı onlar da Mağdura sahip çıktılar! Onun tutuklayan Hakimin eline sağlık.
Gündem

Suçu ve suçluyu öven din düşmanlarına karşı onlar da Mağdura sahip çıktılar! Onun tutuklayan Hakimin eline sağlık.

Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Av. Yaşar Baş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İnancımızın sembolü Kelime-i Tevhid bayrağ..
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Ekonomi

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zamma hak kazandı. Memur ve m..
Yunanistan'dan görülmemiş F-35 teklifi: Türkiye'den ayırın

Yunanistan'dan görülmemiş F-35 teklifi: Türkiye'den ayırın
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23