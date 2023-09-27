O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

Şifa kaynağı olduğunu belirttiği Amasya misket elmasının kendine has kokusunun olduğunu ve tezgahlarda diğer elmalarla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Damatoğlu, “Bu koku her yerde yetişen miskette olmaz. Niğde’de de misket var. Ama ne aroması var. Ne de kokusu ve şırası? Sadece posası var. Oysa Amasya’da yetişenin kokusu, aroması, lezzeti ayrı” şeklinde konuştu.