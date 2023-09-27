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O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

2023-09-27 15:29:47
O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

Amasya’da 2 bin yıldır yetiştirilen misket elmasının bu yılki hasadı verimli başladı.

#1
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

Bereketli bahçelerde iki yıl arayla ürün veren ağaç dalları rengarenk elmalarla süslendi.

#2
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

Ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şekli alan elmanın kokusuna ve aromasına güvenip iddialarını yineleyen Amasyalı üreticiler bu yılki rekolteden memnun.

#3
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elmasını toplamak için erken saatlerden itibaren bahçelerin yolunu tutan üreticilerle merdivenlerle ağaçlara tırmanıp gün boyunca hasat yapıyor.

#4
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

Yere düşenler bile çürümeden toplanıp fabrikalara gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.

#5
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

Amasya’nın elmasıyla ünlü olduğunu belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, “Dünyanın neresine giderseniz gidin Amasya denilince akla elma gelir. Elma bizim sembolümüz. Vazgeçmeyiz” dedi.

#6
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

Yörenin meyve deposu Ziyaret beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Bekir Damatoğlu, “Bu sene misket elması bol. Yağışların da etkisiyle rengini iyi aldı. Kalitesi de çok iyi” diye konuştu.

#7
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

Şifa kaynağı olduğunu belirttiği Amasya misket elmasının kendine has kokusunun olduğunu ve tezgahlarda diğer elmalarla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Damatoğlu, “Bu koku her yerde yetişen miskette olmaz. Niğde’de de misket var. Ama ne aroması var. Ne de kokusu ve şırası? Sadece posası var. Oysa Amasya’da yetişenin kokusu, aroması, lezzeti ayrı” şeklinde konuştu.

#8
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

Gün boyunca elma toplayan Kadriye Deniz elmaların kokusuyla mest ettiğini, Mehmet Dedeoğlu ise yetiştirdikleri elmanın ısırıldığında çıkan sesiyle de fark oluşturduğunu söyledi.

#9
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

#10
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

#11
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

#12
Foto - O ilimizin 2 bin yıllık sembolü

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