O ilimizden çıkıyor, tüm dünya yana yakıla bunu arıyor! Resmen yok satıyor! Dubai, Irak, Rusya resmen havada kapıyor

Herhangi bir zararlı bulunmadığı için ilaç kullanmadıklarının altını çizen Kulu, karadutun yalnızca besleme suyu sever bir ürün olduğunu belirtti. Dönüm başına 2,5 ton beklentisi olduğunu belirten Kulu ileriki yıllarda tonajda artış görüldüğünün de altını çizdi. Dönüm başına 4 tona kadar ürün alabileceklerini ifade eden Emine Kulu, kilogram fiyatını şimdilerde 80 TL olduğunun altını çizdi. Karaduta ilginin yoğun olduğunu belirten Yaman, Kulu’da ciddi bir talep artışı olduğunun altını çizerek "Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerimize gönderiyoruz. Yurtdışından Arap ülkeleri severek tüketiyor. Dubai'ye, Irak'a gidiyor, Rusya'ya gidiyor" dedi.Dut hasadı gerçekleştiren Aysel Kara ise daha önce bahçesine domates ektiğini Ancak biraz masraflı olması nedeniyle daha kolay üretim sağlayan karadutu tercih ettiğini belirtti. Domatese göre getirisinin de yüksek olduğunu belirten Kara, domates de 12 ay çalıştığını ifade etti. Karadut üretiminde toplama ve budama zamanı kapsamında 2-3 ay kadar iş olduğunu dile getiren Aysel Kara, “Çiftçinin yüzünü güldüren bir meyve her alanda kullanılıyor. Pekmezi, reçeli yapılıyor, meyve suyu yapılır pastalarda kullanılır" şeklinde konuştu.