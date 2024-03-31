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O ilimizden çıkıyor, tüm dünya yana yakıla bunu arıyor! Resmen yok satıyor! Dubai, Irak, Rusya resmen havada kapıyor

2024-03-31 12:25:00
O ilimizden çıkıyor, tüm dünya yana yakıla bunu arıyor! Resmen yok satıyor! Dubai, Irak, Rusya resmen havada kapıyor

O ilimizden çıkıyor, tüm dünya yana yakıla bunu arıyor! Resmen yok satıyor! Dubai, Irak, Rusya resmen havada kapıyor

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Foto - O ilimizden çıkıyor, tüm dünya yana yakıla bunu arıyor! Resmen yok satıyor! Dubai, Irak, Rusya resmen havada kapıyor

Mersin'de örtü altında yetiştirilen ve üreticinin yüzünü güldüren karadut hasadı hız kesmeden devam ediyor. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından talebi bitmeyen karadutun kilosu ise 80 TL'den satılıyor. Türkiye'de yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin, Karadut üretiminde de ön plana çıkıyor. Narenciye sezonunun sonuna doğru gelirken kentte örtü altında yetiştirilen ürünlerde hasat süreci başladı. Örtü altında erik, kayısı ve üzüm gibi ürünler yetiştirilirken son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışından bolca talep gören karadutta seraları süslüyor.

#2
Foto - O ilimizden çıkıyor, tüm dünya yana yakıla bunu arıyor! Resmen yok satıyor! Dubai, Irak, Rusya resmen havada kapıyor

Son yıllarda örtü altında üretimi yapılan karadutun dönüm başına 3-4 ton ürün verdiğini belirten üretici kilogram fiyatının da 80 TL’den satıldığını aktarıyor. İlaç istemediği için masrafı bulunmayan karadutun zahmetinin az olması da üreticinin yüzünü güldürüyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde kurulan Karadut seralarında başlayan hasat Mayıs sonuna kadar devam edecek. Mersin'i Erdemli ilçesine daha önce kurmuş olduğu serada domates üretimi yapan Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, "Domates üretiminin maliyeti nedeniyle ekonomik güç istediği için arayış içine çıktık. Karadutu bulduk. Seramıza dönüm başı 60 fidan diktik. Şu anda fidanlarımız 2 yaşına geldi. Başlayan hasadımız Mayıs sonuna kadar devam edecek. Üretimi hem üretici hem de toplayan işçilerimiz için kolay.” şeklinde konuştu.

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Foto - O ilimizden çıkıyor, tüm dünya yana yakıla bunu arıyor! Resmen yok satıyor! Dubai, Irak, Rusya resmen havada kapıyor

Herhangi bir zararlı bulunmadığı için ilaç kullanmadıklarının altını çizen Kulu, karadutun yalnızca besleme suyu sever bir ürün olduğunu belirtti. Dönüm başına 2,5 ton beklentisi olduğunu belirten Kulu ileriki yıllarda tonajda artış görüldüğünün de altını çizdi. Dönüm başına 4 tona kadar ürün alabileceklerini ifade eden Emine Kulu, kilogram fiyatını şimdilerde 80 TL olduğunun altını çizdi. Karaduta ilginin yoğun olduğunu belirten Yaman, Kulu’da ciddi bir talep artışı olduğunun altını çizerek "Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerimize gönderiyoruz. Yurtdışından Arap ülkeleri severek tüketiyor. Dubai'ye, Irak'a gidiyor, Rusya'ya gidiyor" dedi.Dut hasadı gerçekleştiren Aysel Kara ise daha önce bahçesine domates ektiğini Ancak biraz masraflı olması nedeniyle daha kolay üretim sağlayan karadutu tercih ettiğini belirtti. Domatese göre getirisinin de yüksek olduğunu belirten Kara, domates de 12 ay çalıştığını ifade etti. Karadut üretiminde toplama ve budama zamanı kapsamında 2-3 ay kadar iş olduğunu dile getiren Aysel Kara, “Çiftçinin yüzünü güldüren bir meyve her alanda kullanılıyor. Pekmezi, reçeli yapılıyor, meyve suyu yapılır pastalarda kullanılır" şeklinde konuştu.

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