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Yaşam
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o ilimizde yıkımlar sürüyor

2023-05-26 11:18:30
o ilimizde yıkımlar sürüyor

Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

#1
Foto - o ilimizde yıkımlar sürüyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Malatya’da ağır hasarlı binalar kontrollü bir şekilde yıkılıyor.

#2
Foto - o ilimizde yıkımlar sürüyor

6 Şubat depremleri sonrasında 171 bin 153 bina, 421 bin 416 bağımsız bölümün incelemesinin tamamlandığı Malatya’da ağır hasarlı olarak belirlenen yapılardaki yıkım işlemleri sürüyor.

#3
Foto - o ilimizde yıkımlar sürüyor

Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Mücelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı yapılarında yıkımına başlandığı kentte yıkımı yapılan binaların enkazları kepçelerle doldurulan kamyonlarla belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

#4
Foto - o ilimizde yıkımlar sürüyor

Yıkım işlemleri esnasında ise polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

#5
Foto - o ilimizde yıkımlar sürüyor

#6
Foto - o ilimizde yıkımlar sürüyor

#7
Foto - o ilimizde yıkımlar sürüyor

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