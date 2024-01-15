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Yaşam
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O ilimizde termometreler -21’i gösterdi

2024-01-15 11:43:16
O ilimizde termometreler -21’i gösterdi

Termometrelerin-20’nin altına düştüğü Erzurum’da ağaçlar kırağından beyaza büründü, Karasu’nun yüzeyi dondu.

#1
Foto - O ilimizde termometreler -21’i gösterdi

Erzurum’da kar yağışı sonrası etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Sabah saatlerinde termometrelerin -21’i gösterdiği kent merkezinde gece -25’ler ölçüldü.

#2
Foto - O ilimizde termometreler -21’i gösterdi

Erzurum Ovası’ndan ise soğuk hava ağaçları beyaza bürüdü, Karasu’nun yüzeyi buz tuttu.

#3
Foto - O ilimizde termometreler -21’i gösterdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçecek.

#4
Foto - O ilimizde termometreler -21’i gösterdi

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - O ilimizde termometreler -21’i gösterdi

Vatandaşları çığa karşı uyaran uzmanlar yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği dile getirdi.

#6
Foto - O ilimizde termometreler -21’i gösterdi

Bu arada, belediye ve karayolları ekipleri özellikle kırsal kesimlerde yolları trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

#7
Foto - O ilimizde termometreler -21’i gösterdi

Meteorolojinin hava tahminlerine göre Erzurum yarından itibaren 2 gün kar yağışlı olacak.

#8
Foto - O ilimizde termometreler -21’i gösterdi

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