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Yaşam
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O ilimizde sevindiren gelişme

2023-05-31 10:24:49
O ilimizde sevindiren gelişme

Erzincan’ın Tercan ilçesinde Erzurum kara yolu altında bulunan Tercan Barajında yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

#1
Foto - O ilimizde sevindiren gelişme

Tercan Barajında su doluluk seviyesi yüzde yüze ulaşınca savaktan su akmaya başladı. Son günlerde yağan yağmurlarla Erzincan- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan Tercan Barajında su doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaştı.

#2
Foto - O ilimizde sevindiren gelişme

Doğu Anadolu Bölgesinde kış mevsiminde yeterli yağışın olmaması nedeniyle debisi düşen nehirlerde, baharla birlikte karların erimesi ve yağan yağmurlarla su seviyesi, yeniden yükselmeye başladı.

#3
Foto - O ilimizde sevindiren gelişme

Tercan Barajında yüzde yüz su doluluk seviyesine ulaşınca savaktan su akmaya başladı. Tarımın yaygın olduğu Tercan‘da barajlardaki su seviyesinin artması çiftinin yüzünü güldürdü.

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