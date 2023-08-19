O ilimizde kiralık daire kalmadı

Edirne'de emlakçılık yapan Mehmet Can Altuğ, kiralık daire bulmakta sorun yaşandığını anlattı. Öğrencilerin istedikleri konumda daire bulamadığını ifade eden Altuğ, mevcut kiracıların başka eve taşınmaması nedeniyle her yıl 2+1 ve 3+1 daire sorunu yaşandığını söyledi. Edirne’de sürekli 1+1 daire yapıldığının altını çizen Altuğ, ancak bu dairelerin sayısının yetersiz olduğunu belirtti. Geçen sene 2 bin 500 lira olan 1+1 dairelerin bu sene 7 bin liradan kiralandığını söyleyen Altuğ, ev sahiplerine öğrencilere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.