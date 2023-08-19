  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
O ilimizde kiralık daire kalmadı

2023-08-19 22:58:02
O ilimizde kiralık daire kalmadı

Öğrenci kenti olarak bilinen Edirne'de kiralık daire bulmak bir hayli güçleşti...

#1
Foto - O ilimizde kiralık daire kalmadı

Nüfusunun dörtte birini üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Edirne’de, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin kiralık daire telaşı başladı. 1+1 dairelerin neredeyse tükendiğini ifade eden emlakçılar, kiralık daire bulmakta sorun yaşandığını ifade etti.

#2
Foto - O ilimizde kiralık daire kalmadı

Öğrenci şehri olarak bilinen 192 bin merkez nüfuslu Edirne’ye bu yıl üniversite eğitimi için 50 binden fazla öğrenci gelecek. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin ev arama telaşı başladı. 2+1 ve 3+1 kiralık dairenin neredeyse bulunmadığı Edirne’de 1+1 dairelerin sayısı da yetersiz kalıyor. Üniversiteye yakın mahallelerde kiralık daire bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği kentte, öğrenciler istedikleri mahallelerde daire bulamaz oldu.

#3
Foto - O ilimizde kiralık daire kalmadı

Edirne'de emlakçılık yapan Mehmet Can Altuğ, kiralık daire bulmakta sorun yaşandığını anlattı. Öğrencilerin istedikleri konumda daire bulamadığını ifade eden Altuğ, mevcut kiracıların başka eve taşınmaması nedeniyle her yıl 2+1 ve 3+1 daire sorunu yaşandığını söyledi. Edirne’de sürekli 1+1 daire yapıldığının altını çizen Altuğ, ancak bu dairelerin sayısının yetersiz olduğunu belirtti. Geçen sene 2 bin 500 lira olan 1+1 dairelerin bu sene 7 bin liradan kiralandığını söyleyen Altuğ, ev sahiplerine öğrencilere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Fatih Altaylı FETÖ hayranı çıktı 'Hep geliyorum zaten'
Medya

Fatih Altaylı FETÖ hayranı çıktı 'Hep geliyorum zaten'

Gazeteci Fatih Altaylı’nın teknik adam Emre Belözoğlu'na yönelik FETÖ suçlamalarının ardından dün akşam saatlerinde kendisinin de geçmişte T..
Biz nasıl bu hale geldik?! Ankara’da sapık baba 15 yaşındaki kızını 2 defa hamile bıraktı!
Gündem

Biz nasıl bu hale geldik?! Ankara’da sapık baba 15 yaşındaki kızını 2 defa hamile bıraktı!

Ankara’da M.D., 15 yaşındaki kızını iki kez hamile bıraktı Bebeklerden biri özel bir klinikte alınırken, ikincisi ise evlatlık verildi...
Putin'in adamı açıkladı! Rus basını dünyaya servis etti: 5 milyon kişi Türkiye'ye gelecek
Ekonomi

Putin'in adamı açıkladı! Rus basını dünyaya servis etti: 5 milyon kişi Türkiye'ye gelecek

Rusya Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, "Bu yıl Türkiye’ye en az 5 milyon Rus turist gelecek" dedi.
Google haritalar kötü haberi 'maalesef' verdi! Araç sahibi olanlar dikkat, yeni bir proje başladı: O araçlara akaryakıt istasyonlarını göstermeyecek!
Otomotiv

Google haritalar kötü haberi 'maalesef' verdi! Araç sahibi olanlar dikkat, yeni bir proje başladı: O araçlara akaryakıt istasyonlarını göstermeyecek!

Google araç sahiplerini üzecek gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Otomobil sahibi olanlar, akaryakıt doldurmak için giden araç sahipleri aman d..
Elinde, cebinde, bankada gram altını bulunduranlar aman dikkat! Altın fiyatları o tarihte 2 bin liraya çıkacak!
Ekonomi

Elinde, cebinde, bankada gram altını bulunduranlar aman dikkat! Altın fiyatları o tarihte 2 bin liraya çıkacak!

Para Piyasaları Uzmanları altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu, uyardı. Yatırımcılar şaşkına dönecek! Altın fiyatları..
Beylikdüzü’nde korkunç olay
Gündem

Beylikdüzü’nde korkunç olay

Beylikdüzü’nde oturduğu binanın 13’üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23