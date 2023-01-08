O ilimizde kar köy yollarını kapattı!

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakaya, etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını açma çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı devam ediyor. 10 köy ve 21 mezra yolumuz kapalı. Şu an yol açma çalışmamız devam ediyor. Kapalı olan yollarımızı açtık” dedi.