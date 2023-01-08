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Yaşam
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O ilimizde kar köy yollarını kapattı!

2023-01-08 09:37:52
O ilimizde kar köy yollarını kapattı!

Muş’ta özellikle yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı köy ve mezra yollarını ulaşıma kapattı.

#1
Foto - O ilimizde kar köy yollarını kapattı!

Muş’ta 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını tekrardan ulaşıma açtı.

#2
Foto - O ilimizde kar köy yollarını kapattı!

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Fehim Karakaya, etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan köy yollarını açma çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı devam ediyor. 10 köy ve 21 mezra yolumuz kapalı. Şu an yol açma çalışmamız devam ediyor. Kapalı olan yollarımızı açtık” dedi.

#3
Foto - O ilimizde kar köy yollarını kapattı!

Kayalısu köyü sakinlerinden Kemal Erez ise dün geceden beri yollarının kapalı oluğunu belirterek, “Dün geceden beri etkili olan kar yağışı 10 köy ve 21 mezra yolunu ulaşıma kapattı. Özel idare ekipleri geldi ve yolumuzu açtı” ifadelerini kullandı.

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