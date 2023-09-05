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Türkiye
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O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

2023-09-05 13:47:29
O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde şiddetli yağışta sokaklar hasar görürken, bazı evleri su bastı.

#1
Foto - O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler hayatı felç etti.

#2
Foto - O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Demirköy ilçesinde sokaklar adeta dereye dönüşürken ilçede bulunan bazı evleri su bastı.

#3
Foto - O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Şehrin bazı noktalarında taşan sular sebebiyle çeşitli hasarlar meydana geldi.

#4
Foto - O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Kısa sürede harekete geçen ekipler sıkıntılı notalarda çalışma başlattı.

#5
Foto - O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Su basan evlerde ise tahliye işlemi gerçekleştiriliyor.

#6
Foto - O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Demirköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef İlçemizde iki gündür aşırı yağışlar sebebiyle bir sel felaketi yaşadık.

#7
Foto - O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Bu duruma karşın yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren sahadayız, ekiplerimizle birlikte mağduriyetlerin gidermek için çalışıyoruz

#8
Foto - O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Tüm sıkıntılı noktalara hızla müdahale ettik ve ediyoruz.

#9
Foto - O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Geçmiş olsun Demirköy” ifadelerine yer verildi.

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