2023-09-05 13:47:29 O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde şiddetli yağışta sokaklar hasar görürken, bazı evleri su bastı.
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Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde şiddetli yağışta sokaklar hasar görürken, bazı evleri su bastı.
Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler hayatı felç etti.
Demirköy ilçesinde sokaklar adeta dereye dönüşürken ilçede bulunan bazı evleri su bastı.
Şehrin bazı noktalarında taşan sular sebebiyle çeşitli hasarlar meydana geldi.
Kısa sürede harekete geçen ekipler sıkıntılı notalarda çalışma başlattı.
Su basan evlerde ise tahliye işlemi gerçekleştiriliyor.
Demirköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Maalesef İlçemizde iki gündür aşırı yağışlar sebebiyle bir sel felaketi yaşadık.
Bu duruma karşın yağışın başladığı ilk dakikalardan itibaren sahadayız, ekiplerimizle birlikte mağduriyetlerin gidermek için çalışıyoruz
Tüm sıkıntılı noktalara hızla müdahale ettik ve ediyoruz.
Geçmiş olsun Demirköy” ifadelerine yer verildi.
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