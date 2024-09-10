O ilimizde gizemli mağaralar araştırılıyor

Dede, ''Posof'ta pek çok doğal mağara bulunmakla birlikte araştırma ekibi, insan eliyle işlenen ve çeşitli işlevlerde kullanılan mağaralar üzerine odaklanarak yeni bulgulara ulaşmayı başardı. Haç plana sahip mağaralardan birinin ibadet amaçlı kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Çok katlı ve birbiriyle bağlantılı farklı mekânlardan oluşan mağaralar, Ortaçağ Ardahan'ında kaya oymacılığı ve inşa kültürünün oldukça uzmanlaşmış ellerce uygulandığını göstermektedir. Yerleşim işlevinde veya ibadet alanı olarak kullanıldığı ön görülen mağaraların yanı sıra bölge arkeolojisi adına şaşırtıcı olarak değerlendirilebilecek türden Ortaçağ kaya mezarları da 2024 yılı çalışmaları sırasında belgelendi. Posof kaya mezarları, tıpkı mağaralar gibi kaliteli bir kaya işçiliğiyle oluşturulmuş ancak daha küçük boyutlu ve erişilmesi daha zor yerlerde konumlandırılmıştır'' dedi.