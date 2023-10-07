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O ilimizde denize bir daldılar, külçe külçe çıkardılar! Rakamı duyan şok oldu! Tam 3 bin 500 yıllık hazine

2023-10-07 14:37:58
O ilimizde denize bir daldılar, külçe külçe çıkardılar! Rakamı duyan şok oldu! Tam 3 bin 500 yıllık hazine

Denizde yapılan aramalar sırasında 3 bin 600 yıl öncesine ait değerli metal bulundu Su altı kazılarının yapıldığı o ilde dalan uzmanlar, Orta Tunç Çağı'ndan kalan külçeleri tespit etti. Batan gemide bulunan değerli metaller yüzeye çıkarıldı. İşte tüm detaylar... Dünya üzerinde birçok tarihi eser ve değerli madenler bulunuyor. Bunları bulmak için çalışmalarını sürdüren kişiler su altı kazılarında külçe külçe değerli metal buldular. Denizde batan geminin içerisindeki şahsi eşyalar ve külçeler yer yüzüne çıkartıldı. Dünya üzerinden bilinen en eski batık, Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı olarak biliniyor. Su altı arkeoloji kazıları esnasında, 50 metre kadar derinlikte olan araştırmalarda 30 bakır külçe bulundu. Gemicilerin şahsi eşyalarının da yer aldığı batık yer yüzüne çıkartıldı. Orta Tunç Çağı Batığı Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz başkanlığında 40 kişilik ekip ile çalışmalar sürüyor. İstanbul Üniversitesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan uzmanların eşliğinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Arkeologlar tarafından yapılan kazıda tüplü dalış uygulanırken, 45 - 50 metre derinlikte, yeni eserlerin keşfi yapılıyor.

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Foto - O ilimizde denize bir daldılar, külçe külçe çıkardılar! Rakamı duyan şok oldu! Tam 3 bin 500 yıllık hazine

Günümüzden 3 bin 600 yıl daha uzak olan bu eserler, uzun uğraşlar sonucu denizin altından çıkartılıyor. Bakır külçeyi çıkartabilmek için keski, çekiç ve vakum cihazlarından faydalanılıyor. Yer yüzüne çıkartılan eserlerin bilime ve tarihe katkısı oluyor. AA muhabirine konuşan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öniz, çalışmaların 3 yıl sürdüğünün altını çizdi. Yeni yılda kazıların ise 2 ay kadar sürdüğünü paylaştı. Türk bilim insanlarının yetkinliğinde 40 kişilik bir ekibin dönüşümlü olarak katılım sağladığını da söyledi. Kazıların bazı zamanlarda çok derinlere yapılmasından dolayı 5 kişilik basınç odası olduğunu paylaştı. Zaruri bir duruma karşı tedbirli olduğunu belirterek, "Yaklaşık 50 metre derinlikteki batıkta yaptığımız kazıda 30'dan fazla ingot dediğimiz muhtemelen Kıbrıs Adası'ndan yüklenmiş bakır külçeler çıkardık. Bu bakır külçelerin önemi, dönemin parasıydı. Muhtemelen Kıbrıs'taki bakır madenlerinden yüklenmiş olan bu gemi, Girit Adası'na giderken yolda fırtına sırasında batıyor. Bu yaklaşık 3 bin 550 ile 3 bin 600 sene öncesinde oluyor. Bu bağlamda Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı dünyanın en eski ticaret gemisi batığı unvanını hala taşıyor." açıklamasını yaptı.

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Foto - O ilimizde denize bir daldılar, külçe külçe çıkardılar! Rakamı duyan şok oldu! Tam 3 bin 500 yıllık hazine

Gemi ana yükünün bakır külçelerden oluştuğunu işaret eden Öniz, konuşmasının devamını şu şekilde sonlandırdı: "Bu bakır külçelerin benzerinden New York Metropolitan Müzesi'nde bir tane, Atina Milli Arkeoloji Müzesi'nde 4 tane sergileniyor. Bizde önceki çıkardıklarımızla birlikte 100'den fazla bakır külçe var. Bu bağlamda Türkiye'nin kültürel mirasının ne kadar zengin olduğu, dünyayla kıyaslandığında ilk tarihin, destanların, ilk yelkenli gemiyle yapılan denizciliğin, ilk deniz ticaretinin yine ülkemiz kıyılarında, özelde Antalya'da, daha özelde Kumluca ilçesi kıyılarında olduğunu görüyoruz. Artık batıkta gemicilerin şahsi eşyalarına ulaşmaya başladık. Bunlardan biri soketli keski dediğimiz bir tür tarım aleti ama gemi yapılırken de kullanılan, muhtemelen bronzdan yapılmış bir eşya. Bunu iki sene önceki kazıda da ortaya çıkarmıştık. Bu sene yapmış olduğumuz kazılarda ulaştığımız en önemli şey seramik eşyalar. Küçük bir amfora. Bu amfora ve soketli keski, bize milattan önce 16. yüzyılı işaret ediyor. Kazılarda 3 bin 600 senedir birbirine ve ana kayaya kaynayan külçeleri çıkarabilmek için küçük keski ve çekiç yardımıyla günlerce kazı yaptıklarını aktaran Öniz, "Dünyanın en eski batığında böyle bir derinlikte su altı kazıları yapılarak güzel sonuçlara ulaşılması Türkiye'nin dünyada su altı arkeolojisinde gelmiş olduğu yeri gösteriyor.”

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