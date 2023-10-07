2023-10-07 14:37:58 O ilimizde denize bir daldılar, külçe külçe çıkardılar! Rakamı duyan şok oldu! Tam 3 bin 500 yıllık hazine
Denizde yapılan aramalar sırasında 3 bin 600 yıl öncesine ait değerli metal bulundu Su altı kazılarının yapıldığı o ilde dalan uzmanlar, Orta Tunç Çağı'ndan kalan külçeleri tespit etti. Batan gemide bulunan değerli metaller yüzeye çıkarıldı. İşte tüm detaylar... Dünya üzerinde birçok tarihi eser ve değerli madenler bulunuyor. Bunları bulmak için çalışmalarını sürdüren kişiler su altı kazılarında külçe külçe değerli metal buldular. Denizde batan geminin içerisindeki şahsi eşyalar ve külçeler yer yüzüne çıkartıldı. Dünya üzerinden bilinen en eski batık, Kumluca Orta Tunç Çağı Batığı olarak biliniyor. Su altı arkeoloji kazıları esnasında, 50 metre kadar derinlikte olan araştırmalarda 30 bakır külçe bulundu. Gemicilerin şahsi eşyalarının da yer aldığı batık yer yüzüne çıkartıldı. Orta Tunç Çağı Batığı Kazı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz başkanlığında 40 kişilik ekip ile çalışmalar sürüyor. İstanbul Üniversitesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'ndan uzmanların eşliğinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Arkeologlar tarafından yapılan kazıda tüplü dalış uygulanırken, 45 - 50 metre derinlikte, yeni eserlerin keşfi yapılıyor.