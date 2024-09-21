O ilimizde Buzul Çağı insanının izlerine ulaşıldı

Yonga, dilgi, kenar ve ön kazıyıcı, çentikli ve dişlemeli aletler, saplı uçlar, vurgaç, çekirdek, Levallois tipte aletler, mağarayı kullanan dönem insanının ürettiği buluntular arasında yer alıyor. Milattan önce 40 binli yıllara kadar kullanıldığı belirlenen mağarada bulunan yontma taş aletlerin önemli bir bölümü, "işlik (atölye)" olarak bilinen alandan çıkarıldı. Araştırmalar, Buzul Çağı'nın son dönem insanının, çakmak taşı ham madde kaynakları, sıcak ve tatlı su kaynakları, hayvansal ve bitkisel besinlerin bolluğu nedeniyle bu bölgede uzun yıllar kesintisiz yaşadığını ortaya koydu. Buluntuların, Türkiye'de süren diğer mağara kazılarından elde edilenlerle benzerlik göstermediği, genel olarak Balkan Paleolitiği ile ilişkili olabileceği tahmin edilen araştırmalarda, İnkaya kazısıyla hem Batı Anadolu'daki fosil insan varlığının ortaya konulması hem de Anadolu ile Balkanlar arasındaki Paleolitik Çağ insanının karşılıklı göçlerine ışık tutulması amaçlanıyor.