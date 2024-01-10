2024-01-10 12:30:27 O ilimizde bulunuyor! Herkes bu gizemli mağaranın içindekileri konuşuyor! Gizli geçitle…
Rivayetleri tüm bölgeye yayıldı, herkes gizemli mağaranın içindekileri konuşuyor. Kimse o mağaraya girmeye cesaret edemiyor. Erzurum'un Uzundere ilçe merkezine sadece bir kilometre uzaklıkta bulunan Köptek Mağarası, doğanın kucağında gizemli bir yapı olarak yer alıyor ve Cittaslow İcra Kurulu'nun "sakin şehir" ağına kabul edilmiş durumda. Mağara, derin doğası ve tarihiyle dikkat çekiyor; ayrıca rivayetler arasında dolaşan bir gizli geçide ev sahipliği yapmasıyla da ünlü.