O ilimizde bulunuyor! Herkes bu gizemli mağaranın içindekileri konuşuyor! Gizli geçitle…

Bu gizemli mağaranın içeriği herkesin ilgisini çekiyor; ancak mağaraya tırmanmak, dağcı ekipmanları olmadan oldukça zorlu bir süreç olarak biliniyor ve kimse cesaret edemiyor. Köptek Mağarası'nın Engüzekkapı Kalesi'ne yaklaşık üç kilometrelik gizli bir geçitle bağlantılı olduğu iddiaları da bu doğal oluşumu daha da ilginç kılıyor. Mağaranın duvarlarında eski kaya mezarı olduğu ve renkli resimler bulunduğu söyleniyor, ancak yapıldığı tarih konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamış durumda. Buna rağmen, mağaranın efsaneleri ve bölge halkının merakı, son zamanlarda Köptek Mağarası'nın ziyaretçi akınına uğramasına sebep oldu.