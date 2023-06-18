O ilde tombul çekirge görüldü!

"Özellikle çekirgelerde genel itibarıyla daha çok zirai alana zarar veren türlerin olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu çekirgelerde daha çok kanibalizm denilen olay mevcut. Bu da kendi türünün bir anlamda aç kaldıkları zaman beslenilmesi söz konusu. Yani yamyam çekirge özelliği bunlarda ön plana çıkmaktadır. Predator olan canlıların da bir anlamda beslendiği bir tür olması hasebiyle de bir önem arz etmektedir. Biyoçeşitlilik açısından da son derece değerli bir tür olduğunu söylemek mümkün. Genel itibarıyla başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere yakın olan alanlarda tespitinin sağlandığını söyleyebiliriz."