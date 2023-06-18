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Yaşam
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O ilde tombul çekirge görüldü!

2023-06-18 21:37:00
O ilde tombul çekirge görüldü!

Nadir görülen tombul çekirge, Kilis’te objektiflere yansıdı.

#1
Foto - O ilde tombul çekirge görüldü!

Kilis'in Polateli ilçesinde tombul çekirge (Bradyporus) görüldü. İlçeye bağlı Yeşil Pınar köyü kırsalında bulunan tombul çekirge, kayalıkta bir süre bekledikten sonra otların arasına girerek gözden kayboldu.

#2
Foto - O ilde tombul çekirge görüldü!

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, çekirgenin Mardin ve Diyarbakır bölgelerinde daha çok görüldüğünü söyledi.

#3
Foto - O ilde tombul çekirge görüldü!

Çekirgenin zararsız olduğunu anlatan Kökçüoğlu, "Sayıları da öyle çok artmaz. Çok nadir bulunduğundan ve yaşam alanları tarım arazileri ve yoğun otlatma alanlarına yakın olduğundan tehdit altındadır. Sürüngenler ve kuşların besin zincirindedir. Aşırı zirai ilaçlamanın da etkisiyle sayıları her geçen gün azalmaktadır." dedi.

#4
Foto - O ilde tombul çekirge görüldü!

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa İlçin ise tombul çekirgenin halk arasında "yamyam çekirge" olarak da bilindiğini belirtti.

#5
Foto - O ilde tombul çekirge görüldü!

Biyoçeşitlilik açısından değerli bir tür olduğunu ifade eden İlçin, şunları kaydetti:

#6
Foto - O ilde tombul çekirge görüldü!

"Özellikle çekirgelerde genel itibarıyla daha çok zirai alana zarar veren türlerin olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu çekirgelerde daha çok kanibalizm denilen olay mevcut. Bu da kendi türünün bir anlamda aç kaldıkları zaman beslenilmesi söz konusu. Yani yamyam çekirge özelliği bunlarda ön plana çıkmaktadır. Predator olan canlıların da bir anlamda beslendiği bir tür olması hasebiyle de bir önem arz etmektedir. Biyoçeşitlilik açısından da son derece değerli bir tür olduğunu söylemek mümkün. Genel itibarıyla başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere yakın olan alanlarda tespitinin sağlandığını söyleyebiliriz."

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