O ilde tarihi evler tek tek çöküyor!

Mahalle sakini Burhan Ergin, metruk binanın sokaktaki insanlar için tehlike oluşturduğunu, madde bağımlılarının yapıları yaktığını öne sürerek, “Vatandaş buradan geçerken korka korka geçiyor. Arabalar da çocuklar da tehlike altında. Biz belediyeye bildirdik ama ne yıkım ne de başka bir şey yaptı. Bu olayları muhtara da ilettik. Bir şey çıkmadı. Durum gördüğünüz gibi. İki senedir bu ev böyle. Bir de yangın çıktı evde. Altından çocuk, vatandaş geçse her an için tehlike. Buralar sahipsiz olduğu için kimse bakmıyor. Tinerciler geldi, evi yaktı. Bu vaziyette kaldı. Böyle yerlerde gece saat 02.00, 03.00 gibi hep tinerciler kalıyor. Kimse de görmüyor. Burası öyle yandı. İlgilenen kimse yok” diye konuştu. “Allah muhafaza birine bir şey olabilir” Daha önce yangı fark eden ve tehlikeli yapının yanında oturan sokak sakinlerinden Şahin Aşkın, “İki üç sene önce burası yanmıştı. Gece saat 03.00'te ben fark ettim. Sonra ailece dışarı çıktık, kış günüydü" dedi. Metruk evlerle ilgilenilmesini istediklerini anlatan Aşkın, "Allah muhafaza birine bir şey olabilir. Bir an önce burayla ilgilenilmesi lazım. Yandığı zaman tehlike oldu ama onda da Allah'a şükür bir şey olmadı" dedi.