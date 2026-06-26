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Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

Türkiye'de düzenlenecek olan tarihi NATO zirvesine günler kala NATO'nun en güçlü orduları merak konusu oldu. İşte NATO'nun en güçlü orduları sıralaması...

#1
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

NATO KARŞITI TRUMP TÜRKİYE'NİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ NATO liderleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacağını açıklarken, bu kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkili olduğunu belirtti.

#2
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI SIRALANDI NATO'nun en güçlü orduları sıralandı! İttifak bünyesindeki ülkelerin askeri kapasitesi; personel sayısı, hava ve deniz gücü, kara kuvvetleri, savunma sanayii ile lojistik imkanları dikkate alınarak hazırlanan güncel sıralama dikkat çekti.

#3
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? NATO'nun en güçlü orduları arasında üst sıralarda bulunan Türkiye, sahip olduğu askeri kapasitesiyle listedeki yerini sağlamlaştırdı...

#4
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI!

#5
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

20) BELÇİKA

#6
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

19) MACARİSTAN

#7
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

18) ÇEKYA

#8
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

17) ROMANYA

#9
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

16) FİNLANDİYA

#10
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

14) NPRVEÇ

#11
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

13) PORTEKİZ

#12
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

12) HOLLANDA

#13
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

11) YUNANİSTAN

#14
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

10) KANADA

#15
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

9) İSVEÇ

#16
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

8) POLONYA

#17
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

7) İSPANYA

#18
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

6) ALMANYA

#19
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

5) İTALYA

#20
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

4) TÜRKİYE

#21
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

3) BİRLEŞİK KRALLIK

#22
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

2) FRANSA

#23
Foto - Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE

1) ABD/ kaynak : haber7

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