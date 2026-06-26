Ankara'daki tarihi toplantı öncesi yeni sıralama belli oldu! iŞTWE
Türkiye'de düzenlenecek olan tarihi NATO zirvesine günler kala NATO'nun en güçlü orduları merak konusu oldu. İşte NATO'nun en güçlü orduları sıralaması...
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Türkiye'de düzenlenecek olan tarihi NATO zirvesine günler kala NATO'nun en güçlü orduları merak konusu oldu. İşte NATO'nun en güçlü orduları sıralaması...
NATO KARŞITI TRUMP TÜRKİYE'NİN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ NATO liderleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek zirvede bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump da zirveye katılacağını açıklarken, bu kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkili olduğunu belirtti.
NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI SIRALANDI NATO'nun en güçlü orduları sıralandı! İttifak bünyesindeki ülkelerin askeri kapasitesi; personel sayısı, hava ve deniz gücü, kara kuvvetleri, savunma sanayii ile lojistik imkanları dikkate alınarak hazırlanan güncel sıralama dikkat çekti.
TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA? Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? NATO'nun en güçlü orduları arasında üst sıralarda bulunan Türkiye, sahip olduğu askeri kapasitesiyle listedeki yerini sağlamlaştırdı...
İŞTE NATO'NUN EN GÜÇLÜ ORDULARI!
20) BELÇİKA
19) MACARİSTAN
18) ÇEKYA
17) ROMANYA
16) FİNLANDİYA
14) NPRVEÇ
13) PORTEKİZ
12) HOLLANDA
11) YUNANİSTAN
10) KANADA
9) İSVEÇ
8) POLONYA
7) İSPANYA
6) ALMANYA
5) İTALYA
4) TÜRKİYE
3) BİRLEŞİK KRALLIK
2) FRANSA
1) ABD/ kaynak : haber7
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