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Yaşam
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O ilde kırmızı et tüketimi rekor kırdı

2023-08-18 10:44:00
O ilde kırmızı et tüketimi rekor kırdı

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Saruhan Yağmur, Adana'da günlük 20 ton et tüketildiğini belirtti.

#1
Foto - O ilde kırmızı et tüketimi rekor kırdı

Adana'da yaz aylarında gurbetçilerin de gelmesiyle et tüketimi rekor seviyeye ulaştı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Saruhan Yağmur, günlük en az 20 ton etin tüketildiğini belirtirken, kebapçı Cihangir Korkmaz ise gurbetçilerin esnafa can suyu olduğunu söyledi. Kebabın başkenti Adana’da Haziran ayı itibarıyla artan gurbetçi nüfusuyla birlikte kırmızı et tüketimi de artmaya başladı. Kış ve ilkbahar aylarında günlük ortalama 10-15 ton arasında et tüketilen kentte Haziran ayının 15’inden sonra et tüketimi günlük en az 20 tona çıktı. Gurbetçi vatandaşların gelmesiyle et tüketiminin artması, esnafa da adeta can suyu oldu.

#2
Foto - O ilde kırmızı et tüketimi rekor kırdı

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Yağmur, “Adana’da turizm sezonuyla birlikte günlük et tüketimi 20 tona ulaştı. Bunlara sakatat, sucuk ve tavuk etini de eklediğimizde tüketim 25 tonu buluyor. Bu rakamlardan memnunuz. İşlerimiz gayet açılmış durumda. Eylül ayından sonra belki küçük düşüşler olabilir. Bunun dışında bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - O ilde kırmızı et tüketimi rekor kırdı

Esnafa satışların can suyu olduğunu belirten Yağmur, “Turistlerin Adana’ya gelmesi kasaplar için sevindirici ve can suyu oldu. Kemiksiz etin kilosu 300 TL. Ayrıca ete zam da düşünmüyoruz. Kebapçılar, rekabet içinde oldukları için fiyatlarda değişiklikler tabi ki olabiliyor. Fakat bizler Et ve Süt Kurumu ile yapacağımız anlaşmayla etleri oradan alacağız. Küçük esnaflarda sadece bu etlerin satışı olacak” dedi.

#4
Foto - O ilde kırmızı et tüketimi rekor kırdı

Kebapçı Cihangir Korkmaz ise satışlardan memnun olduklarını belirtti. Korkmaz, “Yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından Adana’ya insanlar çok rağbet gösterdi. Bu da Adana için can suyu oldu. Esnaf mutlu oldu. Çünkü et satışlarına yansıdı. Et satışlarının artması da kebapçılara yansıdı. Havaalanından inen insanlar, anne babalarını görmeden kebapçılarda soluğu alırlar. Esnaflar olarak mutluyuz” şeklinde konuştu.

#5
Foto - O ilde kırmızı et tüketimi rekor kırdı

Gün içerisinde 45 dereceye ulaşan sıcak havalar nedeniyle et tüketiminin genelde akşam daha fazla olduğunu aktaran Korkmaz, “Sıcaklıklar et tüketimini düşürmüyor, tersine artırıyor. Gündüz saatlerinde 45 dereceyi aşan sıcaklıklar olduğu için insanlar daha çok akşamları geliyorlar. Gece 3’e kadar kebap yemeye gelenler var” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - O ilde kırmızı et tüketimi rekor kırdı

Adana kebabının yanında 10 çeşit salata verdiklerini, bazı insanların sadece salatalar için bile kebapçılara geldiğini vurgulayan Cihangir Korkmaz, şunları söyledi: “Kebabın yanında sadece kebap vermiyoruz. Mevsim, soğan, ezme salataları ve yeşilliklerde veriyoruz. Bu yeşillikler ile kebabı dengelediği için sağlığa hiçbir zararı olmuyor. Bizler Adana’yı en iyi şekilde temsil ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.” Kebap yemeye gelen bir vatandaş ise sıcakların kendilerini etkilemediğini belirterek, “Adana her zaman sıcak. Yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklar oluyor. Bu sıcakların bizim kebap yememize engel değil. Adanalılar olarak sıcaklıklar 50 derece de olsa 70 derece de olsa biz kebap yemeye devam edeceğiz. Herkesi Adana’ya bekliyoruz” dedi.

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