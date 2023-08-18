O ilde kırmızı et tüketimi rekor kırdı

Adana kebabının yanında 10 çeşit salata verdiklerini, bazı insanların sadece salatalar için bile kebapçılara geldiğini vurgulayan Cihangir Korkmaz, şunları söyledi: “Kebabın yanında sadece kebap vermiyoruz. Mevsim, soğan, ezme salataları ve yeşilliklerde veriyoruz. Bu yeşillikler ile kebabı dengelediği için sağlığa hiçbir zararı olmuyor. Bizler Adana’yı en iyi şekilde temsil ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz.” Kebap yemeye gelen bir vatandaş ise sıcakların kendilerini etkilemediğini belirterek, “Adana her zaman sıcak. Yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklar oluyor. Bu sıcakların bizim kebap yememize engel değil. Adanalılar olarak sıcaklıklar 50 derece de olsa 70 derece de olsa biz kebap yemeye devam edeceğiz. Herkesi Adana’ya bekliyoruz” dedi.