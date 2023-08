O ilde kırmızı et tüketimi rekor kırdı

Adana'da yaz aylarında gurbetçilerin de gelmesiyle et tüketimi rekor seviyeye ulaştı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Saruhan Yağmur, günlük en az 20 ton etin tüketildiğini belirtirken, kebapçı Cihangir Korkmaz ise gurbetçilerin esnafa can suyu olduğunu söyledi. Kebabın başkenti Adana’da Haziran ayı itibarıyla artan gurbetçi nüfusuyla birlikte kırmızı et tüketimi de artmaya başladı. Kış ve ilkbahar aylarında günlük ortalama 10-15 ton arasında et tüketilen kentte Haziran ayının 15’inden sonra et tüketimi günlük en az 20 tona çıktı. Gurbetçi vatandaşların gelmesiyle et tüketiminin artması, esnafa da adeta can suyu oldu.