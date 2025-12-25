Haber Merkezi Giriş Tarihi: Dursun Özbek'in Mayıs sürprizleri heyecanı yükseltti! Milyonlarca Galatasaraylıya müjde!
Galatasaray'da Mayıs ayında başkanlık seçimi var. Tarihi harcamaların yapıldığı sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde yaşanabilecek olası bir hayal kırıklığından korkan Başkan Dursun Özbek seçimi riske atmamk istemiyor. Mehmet Ağar ve Erden Timur'dan olumsuz cevap alan Başkan Özbek, stat sponsoru RAMS Türkiye’nin patronu Devran Bülbül’ü Sportif A.Ş.'de Kaan Kançal'ı ise yönetimde ikinci başkan olarak düşünüyor.