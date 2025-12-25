  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Spor
7
Yeniakit Publisher
Dursun Özbek'in Mayıs sürprizleri heyecanı yükseltti! Milyonlarca Galatasaraylıya müjde!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dursun Özbek'in Mayıs sürprizleri heyecanı yükseltti! Milyonlarca Galatasaraylıya müjde!

Galatasaray'da Mayıs ayında başkanlık seçimi var. Tarihi harcamaların yapıldığı sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde yaşanabilecek olası bir hayal kırıklığından korkan Başkan Dursun Özbek seçimi riske atmamk istemiyor. Mehmet Ağar ve Erden Timur'dan olumsuz cevap alan Başkan Özbek, stat sponsoru RAMS Türkiye’nin patronu Devran Bülbül’ü Sportif A.Ş.'de Kaan Kançal'ı ise yönetimde ikinci başkan olarak düşünüyor.

#1
Foto - Dursun Özbek'in Mayıs sürprizleri heyecanı yükseltti! Milyonlarca Galatasaraylıya müjde!

Galatasaray’da Mayıs ayında yapılacak kritik kongre öncesi kulisler alev aldı. Tarihi harcamaların yapıldığı sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde yaşanabilecek olası bir hayal kırıklığından korkan Başkan Dursun Özbek, seçimi riske atmamak için "yıpranmamış ve güçlü" bir yönetim kurmak istiyor.

#2
Foto - Dursun Özbek'in Mayıs sürprizleri heyecanı yükseltti! Milyonlarca Galatasaraylıya müjde!

Galatasaray'da kısa süre önce Muzaffer Aygün’ün ev sahipliğinde düzenlenen GSYİAD etkinliği seçim karargahına dönüştü. Gecenin en çok konuşulan iddiası Özbek’in mevcut yönetimdeki ağır topları dışarıda bırakacağı oldu. GSYİAD kökenli Metin Öztürk ve İbrahim Hatipoğlu’nun yeni listede yer almayacağı iddiaları organizasyona damga vurdu.

#3
Foto - Dursun Özbek'in Mayıs sürprizleri heyecanı yükseltti! Milyonlarca Galatasaraylıya müjde!

Bu toplantıdan sonra Başkan Özbek’in "A takımı" için düşündüğü isimler netleşmeye başladı. Stat sponsoru RAMS Türkiye’nin patronu Devran Bülbül’e Sportif A.Ş. Başkan Vekilliği teklif edildi. Özbek, Bülbül’ün dinamizmini ve finansal gücünü merkeze koymak istiyor. Mustafa Cengiz döneminin başarılı ismi Kaan Kançal'a "İkinci Başkanlık" teklifi götürmesi bekleniyor. Mali işler için Kançal dışında iki aday daha masada.

#4
Foto - Dursun Özbek'in Mayıs sürprizleri heyecanı yükseltti! Milyonlarca Galatasaraylıya müjde!

Özbek’in listesini güçlendirme çabaları, bazı isimlerin "dışarıdan destek" tercihiyle karşılaştı. Yeniden yönetime girme teklifini reddeden Erden Timur, Mayıs'ta yönetici olmayacağını ancak gerekirse "başkan adayı" olarak çıkabileceğini hissettirdi.

#5
Foto - Dursun Özbek'in Mayıs sürprizleri heyecanı yükseltti! Milyonlarca Galatasaraylıya müjde!

Ali Sabancı da yönetime girmeyi kesinlikle düşünmediğini ancak desteğinin süreceğini belirtti.

#6
Foto - Dursun Özbek'in Mayıs sürprizleri heyecanı yükseltti! Milyonlarca Galatasaraylıya müjde!

Mehmet Ağar da 2017’deki tavrını koruyarak "içeride değil, dışarıda kalacağım" dedi. Fotospor'a göre; Özbek’in Serdar Güzelaydın’ı yönetim veya Sportif A.Ş. planlarına dahil etme ihtimalinin olmadığı da konuşuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar
Gündem

Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

Gazeteci yazar Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuk..
Saçtan saça...? Berna Laçin'in uyuşturucu sorusu beyin yaktı
Gündem

Saçtan saça...? Berna Laçin'in uyuşturucu sorusu beyin yaktı

Ahlaksızlıklara karşı atılan her adımı yıllarca “özgürlük” diyerek hedef alan Berna Laçin, ‘uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullan..
Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin
Gündem

Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin

Ankara'da meydana gelen ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'in vefat ettiği olayla ilgili değerlendirme yapa..
Camiye bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Camiye bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de akşam namazı sırasında camiye bombalı saldırı gerçekleşti. Kanlı saldırıda ..
Beyaz önlükten CEO’luğa: Bir doktorun çarpıcı yolculuğu
Yaşam

Beyaz önlükten CEO’luğa: Bir doktorun çarpıcı yolculuğu

Thomas Kelly tarafından kurulan Heidi, hasta–hekim görüşmelerini otomatik olarak metne dönüştürerek klinik notlar üretiyor ve hekimlerin üze..
ABD'den beklenmedik karar, resmen yasak! Tepki topladı: AB ülkeleri ayaklandı
Dünya

ABD'den beklenmedik karar, resmen yasak! Tepki topladı: AB ülkeleri ayaklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Üyesi Thierry Breton'un da bulunduğu 5 etkin isme vize yasağı. AB Komisyon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23