Dost ülke Türkiye'den 50'ye yakın uçak alacaktı! Güney Kore devreye girdi, KF-21'leri veriyor
Türkiye'den MMU Kaan almaya hazırlanan Asya ülkesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Güney Kore, 'dost' ülkeye KF-21 uçaklarını veriyor.
Güney Kore ve Endonezya, on yılı aşkın süredir devam eden KF-21 savaş uçağı projesinde kritik bir aşamaya gelerek, 6 prototipten birinin Cakarta’ya devredilmesi konusunda ön anlaşmaya vardı.
Yonhap tarafından yapılan habere göre Güney Kore ana muhalefet partisi milletvekili Kang Dae-sik’in savunma tedarik ajansından aldığı belgelere dayanarak verdiği bilgiye göre; Şubat ayındaki teknik görüşmelerde havadan yakıt ikmali gibi doğrulama testlerinde kullanılan tek koltuklu bir KF-21 prototipinin Endonezya’ya teslim edilmesi kararlaştırıldı.
Yaklaşık 600 milyar won (398 milyon dolar) değerindeki bu devir işlemi, 350 milyar won değerindeki uçağın kendisini ve diğer geliştirme maliyetlerini kapsıyor. Teslimat takvimi ve ilgili teknik belgelerin paylaşımı, Endonezya’nın projeye yönelik 600 milyar wonluk katkı payını tamamen ödemesinin ardından netleşecek.
Endonezya başlangıçta proje maliyetinin ’sini üstlenmeyi kabul etmiş olsa da, geçen yıl teknoloji transferi seviyesinin düşürülmesi karşılığında mali katkısının azaltılmasını teklif etmiş ve taraflar mevcut rakam üzerinde nihai anlaşmaya varmıştı.
Güney Kore’nin 2015 yılında başlattığı yerli süpersonik savaş uçağı projesinin Haziran ayında tamamlanması bekleniyor. Prototip devrinin yanı sıra Seul yönetimi, Endonezya’ya 16 adet KF-21 savaş uçağı ihraç etmek için de görüşmelerini sürdürüyor. Eğer bu satış gerçekleşirse, Güney Kore kendi imkanlarıyla geliştirdiği bu savaş uçağının ilk yurt dışı satışını yapmış olacak.
Endonezya’nın proje ortağı olarak bir prototip ve teknik dökümantasyon alması, ülkenin kendi savunma sanayii kapasitesini artırması açısından hayati önem taşıyor. Ödeme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yapılacak bu transfer, iki ülke arasındaki savunma iş birliğini pekiştirirken KF-21’in küresel pazardaki rekabet gücünü de test edecek. Projenin nihayete ermesiyle birlikte KF-21, Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin modernizasyonunda da ana omurgayı oluşturacak.
