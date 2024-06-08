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Türkiye
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O ilde de ormanlara girişler yasaklandı

2024-06-08 09:28:17
O ilde de ormanlara girişler yasaklandı

Antalya'da izin verilen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara 7 Haziran-31 Ekim arasında yasaklandı.

#1
Foto - O ilde de ormanlara girişler yasaklandı

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yazın gelmesiyle ormanlık alanlar ve tarım arazilerinde araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

#2
Foto - O ilde de ormanlara girişler yasaklandı

Bu artışa bağlı olarak orman yangınları yaşanabileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "Orman yangınlarının önlenmesi" konulu genelge yayımlandığı kaydedildi.

#3
Foto - O ilde de ormanlara girişler yasaklandı

Söz konusu genelgede, alınan tedbirler şöyle sıralandı:

#4
Foto - O ilde de ormanlara girişler yasaklandı

"Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak, ormanlara yakın mesafede anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır.

#5
Foto - O ilde de ormanlara girişler yasaklandı

. Ormanlık alanların 4 kilometre civarındaki yerlerde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacaktır. Belirlenen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara girişler 7 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yasaktır. Piknik ve mesire yerlerinde de 31 Ekim tarihine kadar 21.00 ve 08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmayacaktır."

#6
Foto - O ilde de ormanlara girişler yasaklandı

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