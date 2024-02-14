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Yaşam
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O ilde çiçekler mevsimleri karıştırdı

2024-02-14 21:42:27
O ilde çiçekler mevsimleri karıştırdı

Yurdun doğusu karla, güneyi yağışlarla boğuşuyor. Bolu'da ise çiçekler mevsimleri şaşırdı, erkenden açtı.

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Foto - O ilde çiçekler mevsimleri karıştırdı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Çamurluk köyünün dağlık bölgesinde bahar çiçekleri açmaya başladı. Kış mevsiminde açan bahar çiğdemlerinin mor ve sarı renkleri görenleri mest etti.

#2
Foto - O ilde çiçekler mevsimleri karıştırdı

Ortaya güzel görüntülerin çıktığı bölgede köyde yaşayan çocuklar çiçeklerin arasında koşarak eğlendi.

#3
Foto - O ilde çiçekler mevsimleri karıştırdı

6 yaşındaki Yağmur Kocatonka mor çiğdemleri toplayarak, babasına hediye etti. Minik doğasever, “Hayvanları da çiçekleri de çok severim. Kendi köpeğimde var benden hiç ayrılmaz çok seviyorum” dedi.

#4
Foto - O ilde çiçekler mevsimleri karıştırdı

Mor çiğdemlerin ilgi odağı olduğunu ifade eden 48 yaşındaki Hakkı Kocatonka, “Köyümüzün merasında her yıl bu mevsimde gün yüzüne çıkan sarı ve mor çiğdemler buradan gelip geçenlerin ilgi odağı oluyor.

#5
Foto - O ilde çiçekler mevsimleri karıştırdı

Bol bol fotoğraf çektirip her yıl burayı görmek için gelenler oluyor. Bizler kendilerine yardımcı oluyoruz. Ben de kızımla çiçeklerde arasında fotoğraf çekip köyümüzün güzelliğini herkese anlatıyoruz” diye konuştu.

#6
Foto - O ilde çiçekler mevsimleri karıştırdı

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