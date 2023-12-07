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Kültür Sanat
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O heykel 22 asır sonra gün yüzüne çıkarıldı

2023-12-07 11:37:52
O heykel 22 asır sonra gün yüzüne çıkarıldı

Antik Dönem mitolojisinin ilham perilerinden "Dans Eden Musa (Mousa)" heykeli, Muğla'nın Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 bin 175 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu.

#1
Foto - O heykel 22 asır sonra gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, antik kentte gerçekleştirilen çalışmalarda bulunan heykel, Roma Dönemi'nde kopyaları yapılan bir eserin Helenistik Dönem'e ait tek orijinali olma özelliğini taşıyor. Milattan önce 2'nci yüzyılın meşhur heykeltıraşlarından Philiskos'un yaptığı bilinen ve Zeus ile Mnemosyne'nin kızları olan ilham perilerinden "Dans Eden Musa"nın Anadolu ve Yunanistan gibi dünyanın farklı bölgelerinde sadece Roma Dönemi kopyaları biliniyor. Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan heykel ise Philiskos'un Helenistik Dönem'e ait tek orijinal çalışması olarak Roma Dönemi kopyasından ayrılıyor.

#2
Foto - O heykel 22 asır sonra gün yüzüne çıkarıldı

Eserin Helenistik Dönem'in ünlü heykeltıraşı Philiskos'un Stratonikeia'da çalışmış olduğunu göstermiş olması da arkeologlar için ayrıca önem taşıyor. Stratonikeia Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı'nın havuzlu soğukluk bölümünde (Frigidarium) yapılan çalışmalarda kaidesiyle birlikte ortaya çıkarılan heykelin başı ve kolları ise buluntular arasında yer almıyor. Daha önce Rodos'da olduğu gibi Perge Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı'nda da bu heykelin kopyası bulunmuştu. Heykel, yapılacak çalışmaların ardından Muğla Müzesi'nde sergilenecek.

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