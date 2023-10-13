2023-10-13 14:29:09 O “Hamas” iddiasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Meğer işin aslı buymuş! Bu tam bir alçaklık
İsrail-Gazze savaşının ardından ilgili sosyal medyada yayılan iki haberle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı. "Hamas direnişçileri festivalde yakaladıkları bir kızı diri diri yaktı" iddiasının Mayıs 2015'te Guatemala'da kaydedildiği tespit edilirken, "Hamas direnişçileri İsrailli bir sivili öldürüp kalbini söktü" iddiasınına konu görüntülerin ağustos 2020'de Meksika basınında yer aldığı ortaya çıktı.