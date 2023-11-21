2023-11-21 10:13:18 O gemi havadan görüntülendi!
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önceki gün fırtınada sürüklenip, ikiye bölünen kuru yük gemisi, havadan görüntülendi.
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önceki gün fırtınada sürüklenip, ikiye bölünen kuru yük gemisi, havadan görüntülendi.
Ereğli ilçesinde önceki gün yaşanan fırtınada Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, metrelerce yükseklikteki dalgalarla birlikte sürüklenerek karaya oturdu.
İki parçaya bölünen 114 metrelik gemide bulunan 13 personel, yardım çağrılarının ardından ekipler tarafından kurtarılarak tahliye edildi.
Fırtınanın dinmesiyle birlikte gemi havadan görüntülendi. Sahil şeridinde kıyıda iki parça halinde bulunan geminin kaldırılması için çalışma başlatılacak.
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