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Yaşam
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O gemi havadan görüntülendi!

2023-11-21 10:13:18
O gemi havadan görüntülendi!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde önceki gün fırtınada sürüklenip, ikiye bölünen kuru yük gemisi, havadan görüntülendi.

#1
Foto - O gemi havadan görüntülendi!

Ereğli ilçesinde önceki gün yaşanan fırtınada Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, metrelerce yükseklikteki dalgalarla birlikte sürüklenerek karaya oturdu.

#2
Foto - O gemi havadan görüntülendi!

İki parçaya bölünen 114 metrelik gemide bulunan 13 personel, yardım çağrılarının ardından ekipler tarafından kurtarılarak tahliye edildi.

#3
Foto - O gemi havadan görüntülendi!

Fırtınanın dinmesiyle birlikte gemi havadan görüntülendi. Sahil şeridinde kıyıda iki parça halinde bulunan geminin kaldırılması için çalışma başlatılacak.

#4
Foto - O gemi havadan görüntülendi!

#5
Foto - O gemi havadan görüntülendi!

#6
Foto - O gemi havadan görüntülendi!

#7
Foto - O gemi havadan görüntülendi!

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