O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Ağustos 2022’te Aykut Babacan’a iletilmek üzere Silifke İlçe Müftülüğüne bir yanıt gönderdi. Yanıtta şehitlere dua edilmemesiyle ilgili herhangi bir söz söylenmezken şunlar kaydedildi: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup müracaatınızda yer alan hususlar tarafımızca kayıt altına alınmıştır. Ayrıca söz konusu camimizin görevlisinin tayin sebebiyle ayrılmasından dolayı cami cemaatinden namaz kıldırma yeterliliği olan bir şahıs tarafından cemaatin mağdur olmaması için Cuma günleri ve yer yer vakit namazlarında namaz kıldırmaktadır. Hutbe ile ilgili olarak bundan sonra Başkanlığımızın hutbelerine ulaşması ve bu hutbe metinlerini hutbe irad ederken kullanılması müftülüğümüzce sağlanacaktır. Bilgilerinize sunarız.”