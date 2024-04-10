O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

Aydınlık’a konuşan Avukat Babacan, zaman zaman bu köye gittiğini, camide namaz kıldığını ve vaazlara katıldığını belirtti. Normalde Süleymancıların cami yerine kendi yurtlarında namaz kıldıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Caminin arsasının bağışlanmasından inşaatının tamamlanmasına kadar bütün sürece dedem ve birkaç köylü öncülük etti. Minare inşaatı sonradan tamamlandı, onu da köylü yaptırdı. Süleymancılar bu süreçte hiç bulunmadı. Camiye karşı tavırları zaman zaman değişiyor. 2022 yılı yaz dönemi haricinde camiye gelmezler, iki kilometre uzaktaki kursa giderler. Sadece arabası, motosikleti olmayan yaşlıların yakındaki camiye gitmesine izin verirler.”