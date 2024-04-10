  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'de ilk kez suçlunun ailesi cinayetten sorumlu tututldu! Sınıf arkadaşlarını öldürmüştü!

Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a büyük şok! Galatasaray taraftarı dahil kimse inanamadı

Rasim Ozan Kütahyalı 'Erdoğan'a yakın, Tayyip Bey de kendisini sever' dedi! Acun Ilıcalı'nın yeni görevini açıkladı

O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

Putin'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak işgal planı! Ankara acil durum ilan edebilir

Yapay zekadan şampiyonlar ligi tahmini! 2 Türk takımı şampiyon olacak!

SİHA Sezgin’e sessiz sedasız yeni görev! PKK'ya yakınlaştıkça rütbesi yükseliyor

Çinli dünya devinden beklenmedik Türkiye kararı! 'Anlaşmaya yakınız' diyerek kötü haber verildi

İran'dan Türkiye'ye büyük alçaklık! Cihat Yaycı açıkladı, herkes 'Bu nasıl olur?' diyor

Youtube'dan içerik üreticilerine satış kolaylığı! Alışveriş özelliği!
Gündem
8
O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

2024-04-10 14:31:47
O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

Silifke’nin Çamlıca Köyü Şahin Tepesi Camisi'nde yaşanan bir hadise sonrası Süleymancılar cemaati için CİMER'e başvuru yapıldı.

1
#1
Foto - O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

Silifke’nin Çamlıca Köyü Şahin Tepesi Camii imamının tayini çıkması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, bir süre yeni imam atamadı. Haziran 2022-Eylül 2022 arasında imamsız kalan camide dikkat çekici bir olay yaşandı.

#2
Foto - O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

Camiye gelmeye başlayan Süleymancılar, 15 Temmuz 2022’de Diyanet’in hutbesi yerine "Vaktin kıymetini bilmek" konulu kendi hutbelerini okudu, 15 Temmuz şehitleri için dua ettirmedi.

#3
Foto - O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

Süleymancıların görevlendirdiği imam, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde cemaate “Birbirimizi çeşitli sebeplerle ayırmayalım. İnsanlar hakkında suizanda (kötü zan, kuşku) bulunmayalım.” şeklinde hitap etti.

#4
Foto - O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

Olay sırasında camide bulunan ve Süleymancı imamın hutbesini dinleyen Avukat Aykut Babacan CİMER’e şikayette bulundu. Babacan şikayetinde şunları aktardı:

#5
Foto - O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

“Mersin Silifke İlçe Müftülüğüne bağlı Çamlıca Köyü Şahin Tepesi Camii’nde 15.07.2022 tarihli Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı ’15 Temmuz: Birliği ve Beraberliğin Zafer’ başlıklı hutbesi okunmamış, ‘Vaktin kıymetini bilmek’ konulu bir hutbe okunmuştur. 15 Temmuz günü kahraman şehitlerimiz için dua edilmemesi bizleri üzmüştür. Hutbeyi okuyan imam Şahin Tepesi Camii’nde geçen sene görev yapan din görevlisinden farklı bir kişidir. Cami imanının idari izin kullanması veya başka bir kuruma tayin edilmesi durumunda camide gönüllü imamlık yapan kişilere Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma hutbesi metninin ulaştırılması konusunda bir aksama ortaya çıkmış olabilir, bu konuyu bilgilerinize sunarım.”

#6
Foto - O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Ağustos 2022’te Aykut Babacan’a iletilmek üzere Silifke İlçe Müftülüğüne bir yanıt gönderdi. Yanıtta şehitlere dua edilmemesiyle ilgili herhangi bir söz söylenmezken şunlar kaydedildi: “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup müracaatınızda yer alan hususlar tarafımızca kayıt altına alınmıştır. Ayrıca söz konusu camimizin görevlisinin tayin sebebiyle ayrılmasından dolayı cami cemaatinden namaz kıldırma yeterliliği olan bir şahıs tarafından cemaatin mağdur olmaması için Cuma günleri ve yer yer vakit namazlarında namaz kıldırmaktadır. Hutbe ile ilgili olarak bundan sonra Başkanlığımızın hutbelerine ulaşması ve bu hutbe metinlerini hutbe irad ederken kullanılması müftülüğümüzce sağlanacaktır. Bilgilerinize sunarız.”

#7
Foto - O cemaat Cumhurbaşkanlığına şikayet edildi! Camide yaşanan hadise sonrası...

Aydınlık’a konuşan Avukat Babacan, zaman zaman bu köye gittiğini, camide namaz kıldığını ve vaazlara katıldığını belirtti. Normalde Süleymancıların cami yerine kendi yurtlarında namaz kıldıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “Caminin arsasının bağışlanmasından inşaatının tamamlanmasına kadar bütün sürece dedem ve birkaç köylü öncülük etti. Minare inşaatı sonradan tamamlandı, onu da köylü yaptırdı. Süleymancılar bu süreçte hiç bulunmadı. Camiye karşı tavırları zaman zaman değişiyor. 2022 yılı yaz dönemi haricinde camiye gelmezler, iki kilometre uzaktaki kursa giderler. Sadece arabası, motosikleti olmayan yaşlıların yakındaki camiye gitmesine izin verirler.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bebek katilinin yeğeni DEM'li Ömer Öcalan'dan tepki çeken paylaşım!
Gündem

Bebek katilinin yeğeni DEM'li Ömer Öcalan'dan tepki çeken paylaşım!

PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, tepki çeken paylaşımlarda bulundu...
İşte bayramda kilo almamanın formülü
Sağlık

İşte bayramda kilo almamanın formülü

Bayram ikramlıkları olmazsa olmazdır. Ziyaret edilen her evde bolca ikramlar karşılar misafirlerini. Bayramı kilo almadan geçirmek istiyorsa..
Bu kadarı beklenmiyordu! Yunanistan o askerlerini sahaya sürdü
Gündem

Bu kadarı beklenmiyordu! Yunanistan o askerlerini sahaya sürdü

Yunanistan Savunma Bakanlığı’nın denetimi altında bulun Silahlı Kuvvetler Yedek Kulübü, Serez'de eğitimlere başladı.
'İsrail’e jet yakıtı satılıyor' yalanına Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yıl önce böyle cevap vermişti
Gündem

'İsrail’e jet yakıtı satılıyor' yalanına Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 yıl önce böyle cevap vermişti

"Türkiye, İsrail’e jet yakıtı satıyor" 10 yıl sonra tekrarladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan iddialara yıllar önce cevap vermişti...
Kassam mücahidlerinden siyoniste tam isabet!
Gündem

Kassam mücahidlerinden siyoniste tam isabet!

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları yeni bir operasyon görüntüsü paylaştı.
Bilanço ağırlaşıyor! Putin hükümete talimat verdi
Dünya

Bilanço ağırlaşıyor! Putin hükümete talimat verdi

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk şehrinde bir barajın patlaması sonucu oluşan selde bilanço ağırlaştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23