O belediyede bir kişiye 3 müdürlük! Skandal patladı

CHP’li ittifak ortağı İYİ Partili bir başkanın eşinin özel kalem müdürlüğünden işe alındığını belirterek liyakatini soran Baltalık, "İttifak ortağınız İYİ Partili hangi başkanın eşini özel kalemden işe aldınız? Özel kalem müdürlüğünden işe aldığınız bu kadını Kırşehirliler hiç bu görevde gördü mü? Siz, seçim döneminde geçmişin hatalarına düşülmeyeceği vaadinde bulunmuştunuz. Liyakatli bir sistem üzerine geldiğinizi söylediniz. Halk, liyakatsizlikten başka hiçbir şey görmüyor. İlçe belediyelerinizdeki bankamatik memurlarının konusuna girmiyorum dahi. Zaman sizler için daralıyor" ifadelerini kullandı.