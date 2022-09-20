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O belediyede bir kişiye 3 müdürlük! Skandal patladı

2022-09-20 15:44:24
O belediyede bir kişiye 3 müdürlük! Skandal patladı

Kırşehir Belediyesinde 3 şubeye 1 müdürün ataması kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

#1
Foto - O belediyede bir kişiye 3 müdürlük! Skandal patladı

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Kırşehir Belediyesinde 3 şubeye 1 müdürün atamasına tepki göstererek, "Liyakat üzerine söz vermiştiniz, liyakatsizlik örneği gösterdiniz" dedi.

#2
Foto - O belediyede bir kişiye 3 müdürlük! Skandal patladı

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Baltalık, 39 yıl sonra Kırşehir’i halk CHP’li ittifak belediyesine verdiğini ve 3 yılda liyakatsizlikten başka da bir becerilerinin olmadığını söyledi. İl Başkanı Baltalık, "31 Mart seçimlerinin kampanya döneminde belediye yöneticileri halka bir konuda söz verdi. Liyakatsizlik, usulsüz ihaleler, bankamatik memurlarını yargıya taşıyıp mecburi hizmetler dışında da bir şey yapmayın" dedi.

#3
Foto - O belediyede bir kişiye 3 müdürlük! Skandal patladı

Kırşehir Belediyesinde görevli bir müdürün aynı zamanda 3 müdürlüğe de vekil olarak baktığını aktaran Baltalık, "3 yılda neler yaptınız? Hangi müdürünüz kaç müdür vekilliği aldı? Başkan yardımcılarınızdan kaç tanesi Kırşehir Gıda adlı firmadan ek ücret alıyor? Bunları Kırşehir halkı merak ediyor" diye konuştu.

#4
Foto - O belediyede bir kişiye 3 müdürlük! Skandal patladı

CHP’li ittifak ortağı İYİ Partili bir başkanın eşinin özel kalem müdürlüğünden işe alındığını belirterek liyakatini soran Baltalık, "İttifak ortağınız İYİ Partili hangi başkanın eşini özel kalemden işe aldınız? Özel kalem müdürlüğünden işe aldığınız bu kadını Kırşehirliler hiç bu görevde gördü mü? Siz, seçim döneminde geçmişin hatalarına düşülmeyeceği vaadinde bulunmuştunuz. Liyakatli bir sistem üzerine geldiğinizi söylediniz. Halk, liyakatsizlikten başka hiçbir şey görmüyor. İlçe belediyelerinizdeki bankamatik memurlarının konusuna girmiyorum dahi. Zaman sizler için daralıyor" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - O belediyede bir kişiye 3 müdürlük! Skandal patladı

Kırşehir Belediyesinde görev yapan biri İYİ Partili, diğeri CHP’li ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun kayınbiraderi, başkan yardımcıları Kırşehir Gıda Adlı firmada şirket personeli de olarak gözükürken, Yazı İşleri Müdürü Ceyhan Yıldız aynı zaman da Bilgi İşlem Müdürlüğü Müdür Vekili, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Müdür Vekili görevlerini de yürütüyor.

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