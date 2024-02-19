O barajda su seviyesi yüzde 28'e düştü

Kozan Barajı’nda tekne sahibi olan Ahmet Öz ciddi bir kuraklık yaşandığını ve baraj göletlinin suyunun yaklaşık 20 metre çekildiği kaydederek, “Geçen yıl da sus seviyemiz çok düşüktü. Ancak bu yıl daha da düştü. İki kere yağış oldu ve çok düşük bir yağış oldu toprağı bile duyurmadı. İklim böyle devam ederse barajın durumu daha da kötüye gidecek gibi duruyor. Bahçe sulamasında kullanılan bu suyun acilen damlama sistemine geçilmeli. Yağışlar olmaz ise yazın yağışın düşmediği Kozan'da baraj tamamen kuruma tehdidiyle karşı karşıya" dedi.