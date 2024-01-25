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Yaşam
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O baraj soğuktan buz tuttu

2024-01-25 11:20:04
O baraj soğuktan buz tuttu

Gece saatlerinde dondurucu soğukların yaşandığı Erzincan'da, Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

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Foto - O baraj soğuktan buz tuttu

Yaz mevsiminde tarım arazilerinin sulamasında kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

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Foto - O baraj soğuktan buz tuttu

Kar yağışının olmadığı ancak gündüz ve gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki, dere, çay ve barajlar dondu. Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi de buzla kaplandı. Drone ile havadan görüntülenen ve güzel manzaraların oluştuğu barajda bazı vatandaşlar taşla buzun kalınlığını test etmeye çalıştı.

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Foto - O baraj soğuktan buz tuttu

Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 6, Kars ve Erzurum’da 13, Ardahan’da 18, Bayburt’ta 14, Kars’ta 8, Ağrı’da 8, Iğdır’da 3 derece olarak ölçüldü.

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