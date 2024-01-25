O baraj soğuktan buz tuttu

Yaz mevsiminde yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülecek. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan’da 6, Kars ve Erzurum’da 13, Ardahan’da 18, Bayburt’ta 14, Kars’ta 8, Ağrı’da 8, Iğdır’da 3 derece olarak ölçüldü.