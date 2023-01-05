O banka zor durumda! Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor

ZENGİNLER PARASINI KURTARMA DERDİNE DÜŞTÜ Aralarında Asya ve Ortadoğu'daki zengin ailelerin de bulunduğu milyarder isimlerin, bankadaki servetlerini riske atmak istemedikleri için paralarını çekmeye başladıkları söyleniyor. Öte yandan Credit Suisse, zengin müşterileri İsviçre'ye çekerek kara para aklama yasalarını ihlal ettiği suçlamalarından kurtulmak için Fransa'ya 238 milyon euro ödemeyi kabul etti. Anlaşma, İsviçreli bankasının bu hafta açıklayacağı büyük bir yeniden yapılanma öncesinde önemli bir kaybı işaret ediyor. Söz konusu dava Avrupa’da İsviçreli banka hesaplarına yönelik yürütülen bir dizi soruşturmanın son ayağı niteliğinde. Soruşturmalar sırasında sadece Fransa’da HSBC’ye yönelik suçlamalar yine aynı yöntemle çözülmüştü ve UBS de benzeri suçlamalardan dolayı mahkeme sürecine girmişti. Financial Times’ın haberine göre, pazartesi günü Fransa ile Credit Suisse arasında yapılan ve suçun kabul edilmemesini içeren anlaşma soruşturmaların daha hızlı bir şekilde çözülmesini hedefliyor. Anlaşma aynı zamanda İsviçre bankasının yıllarca devam edecek mahkeme süreçlerinden kaçınmasını sağlarken Fransa’nın yeni hukuki altyapısını kullanıyor.