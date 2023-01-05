O banka zor durumda! Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor

Credit Suisse hisselerindeki 1 yıllık grafik... Anlaşmayla ilgili bilgisi olan bir diğer kaynak, Credit Suisse ile görüşmelerin iki yıl sürdüğünü ve bankanın çeşitli krizlerden geçerken yöneticilerinin sürekli değişmesi nedeniyle durumun karmaşıklaştığını söyledi. Credit Suisse ayrıca, geçen hafta 2008 Küresel Finans Krizi dönemi mortgage tahvilleriyle ilgili bir dava nedeniyle ABD savcılarıyla 495 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Soruşturmanın bir kısmı, bankanın 4.999 Fransız müşteriyi ikna etme şekline odaklandı ve anlaşmayı denetleyen Fransız hakime göre, söz konusu müşterilerin yönetim altındaki varlıkların toplam miktarı 2 milyar euroydu. Yargıç, Credit Suisse personelinin müşteri toplantılarını resmi binalarda değil otellerde, restoranlarda yaptığına çok gizli bir şekilde düzenlediğine dikkat çekti. Savcılar Credit Suisse’in bu süreç içerisinde Fransız vergi affı yasasını kötüye kullanarak 65 milyon euro kâr elde ettiğini iddia ediyordu.