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Ekonomi
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O banka zor durumda! Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor

2023-01-05 14:40:59
O banka zor durumda! Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor

Zor durumda olan ve son dönemde sık sık Lehman Brothers benzetmesi yapılan İsviçreli banka Credit Suisse'de büyük özel bankacılık müşterilerinin bir kısmının bankadan paralarını çektikleri ortaya çıktı. Öte yandan bankanın kredi notu yine düşürüldü.

#1
Foto - O banka zor durumda! Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor

ZENGİNLER PARASINI KURTARMA DERDİNE DÜŞTÜ Aralarında Asya ve Ortadoğu'daki zengin ailelerin de bulunduğu milyarder isimlerin, bankadaki servetlerini riske atmak istemedikleri için paralarını çekmeye başladıkları söyleniyor. Öte yandan Credit Suisse, zengin müşterileri İsviçre'ye çekerek kara para aklama yasalarını ihlal ettiği suçlamalarından kurtulmak için Fransa'ya 238 milyon euro ödemeyi kabul etti. Anlaşma, İsviçreli bankasının bu hafta açıklayacağı büyük bir yeniden yapılanma öncesinde önemli bir kaybı işaret ediyor. Söz konusu dava Avrupa’da İsviçreli banka hesaplarına yönelik yürütülen bir dizi soruşturmanın son ayağı niteliğinde. Soruşturmalar sırasında sadece Fransa’da HSBC’ye yönelik suçlamalar yine aynı yöntemle çözülmüştü ve UBS de benzeri suçlamalardan dolayı mahkeme sürecine girmişti. Financial Times’ın haberine göre, pazartesi günü Fransa ile Credit Suisse arasında yapılan ve suçun kabul edilmemesini içeren anlaşma soruşturmaların daha hızlı bir şekilde çözülmesini hedefliyor. Anlaşma aynı zamanda İsviçre bankasının yıllarca devam edecek mahkeme süreçlerinden kaçınmasını sağlarken Fransa’nın yeni hukuki altyapısını kullanıyor.

#2
Foto - O banka zor durumda! Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor

FT’nin haberine göre Credit Suisse kaynakları bankanın karşı karşıya olduğu davaların azaltılmasına çalışıldığını belirtiyor. Banka son yıllarda bir dizi skandal ve hukuki soruşturma nedeniyle büyük darbe almıştı. Haberde Credit Suisse’ten ismi açıklanmayan bir kaynak, UBS’in de dahil olduğu 2016 yılında başlatılan paralel dava için “Eğer iyi durumda bir banka olunsaydı ve her şey yolunda gitseydi bir sonraki adımlar beklenebilirdi” ifadelerine yer verdi. Ancak Banka içerisinde bulunduğu sıkıntılı durum sebebiyle kesinliği tercih etti.

#3
Foto - O banka zor durumda! Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor

Credit Suisse hisselerindeki 1 yıllık grafik... Anlaşmayla ilgili bilgisi olan bir diğer kaynak, Credit Suisse ile görüşmelerin iki yıl sürdüğünü ve bankanın çeşitli krizlerden geçerken yöneticilerinin sürekli değişmesi nedeniyle durumun karmaşıklaştığını söyledi. Credit Suisse ayrıca, geçen hafta 2008 Küresel Finans Krizi dönemi mortgage tahvilleriyle ilgili bir dava nedeniyle ABD savcılarıyla 495 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Soruşturmanın bir kısmı, bankanın 4.999 Fransız müşteriyi ikna etme şekline odaklandı ve anlaşmayı denetleyen Fransız hakime göre, söz konusu müşterilerin yönetim altındaki varlıkların toplam miktarı 2 milyar euroydu. Yargıç, Credit Suisse personelinin müşteri toplantılarını resmi binalarda değil otellerde, restoranlarda yaptığına çok gizli bir şekilde düzenlediğine dikkat çekti. Savcılar Credit Suisse’in bu süreç içerisinde Fransız vergi affı yasasını kötüye kullanarak 65 milyon euro kâr elde ettiğini iddia ediyordu.

#4
Foto - O banka zor durumda! Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor

Credit Suisse tarafından yapılan açıklamada "bu konunun çözülmesinden memnuniyet duydukları" belirtildi. Uygulanan yaptırımlarda, 123 milyon euroluk kısım cezayı ile 115 milyon euroluk kısımsa tazminat ve faiz ödemeleri içerecek biçimde bölündü. Credit Suisse, 2016 yılında İtalya'da benzer bir vergi davasını çözmüştü. Bankanın halen Hollanda makamlarında bekleyen bir soruşturması var.

#5
Foto - O banka zor durumda! Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor

PARASINI ÇEKMEK İSTEYENLERİN HALİ Paralarını çekmek isteyenler ise şikayetçi. Yüz milyonlarca dolarlık işlem yapan Asya'daki bir aile ofisi, bankanın özel müşteri bölümünde işlem kuyruğu olduğunu aktardı. Güvence sağlamaya çalışan Credit Suisse banka çalışanları da müşterilerin para kaybı yaşamayacaklarını ama garanti olması açısından paralarını kısa vadeli ABD hazine bonolarına yatırım yapmalarını tavsiye ediyor.

#6
Foto - O banka zor durumda! Herkes parasını kurtarmaya çalışıyor

Credit Suisse'in uzun zamandır gündemde olan yeniden yapılandırılmasını nasıl finanse edileceğine dair soruların cevapları ise hâlâ belirsiz. Dün çıkan bazı haberlere göre banka 4.5 milyar frank civarındaki sermaye açığını kapatmak için bazı birimlerini satmaya hazırlanıyor. Satılması düşünülen birimler arasında Zürih borsasını yöneten SIX Group'taki hisseler, borsada işlem gören bir İspanyol yatırım şirketi olan Allfunds'un yüzde 8.6 hissesi, iki uzman İsviçre bankası, Pfandbriefbank ile Bank-Now ve American Express ile bir ortak girişim olan Swisscard yer alıyor. Öte yandan stratejik yeniden yapılanma programının sunulmasına iki haftadan az bir süre kala, yöneticiler grubun 50 bin çalışanından 6 binini de işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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