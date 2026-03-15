Galatasaray, Trendyol Süper Lig şampiyonluğu için geri sayıma geçti Savaş sürerken, İran'dan sürpriz bir ABD açıklaması geldi... Ortalık karışacak! Savaş ekonomiye yarar mı? Trump'ın şahlanışı fena çuvalladı! ABD'de sıcak gelişmeler yaşanabilir Bu mesaja sakın cevap vermeyin: Bütün paranız buharlaşabilir! Ter kokusuna karşı doğal çözüm! 10 damla onu damlatın ve gün boyu... Enerji emici arkadaşlarınız! Ömrünüzden ömür çalan insanlar: Ya uzaklaşın, ya da hızlı yaşlanın Yarardan çok zarar!... Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için çarpıcı gerçek! Apar topar getirilmişti bir de...
Ter kokusuna karşı doğal çözüm! 10 damla onu damlatın ve gün boyu...
Ter kokusuna karşı doğal çözüm! 10 damla onu damlatın ve gün boyu...

Ter kokusuyla hepimiz çoğu zaman başımız ağrır neticesinde çözüm yolları aramışızdır.

Mevsim fark etmeksizin kişisel hijyenin vazgeçilmezi olan deodorantlar, ter kokusunu önlemede ilk sırada yer alıyor. Ancak bazı deodorantlar, yüksek kimyasal içerikleri nedeniyle cilt hassasiyetine veya cilt sağlığına zarar verebiliyor. Peki, bu riski ortadan kaldırmanın bir yolu var mı? İşte evde hazırlanabilen, tamamen doğal içerikli deodorantlar!

Koltuk altı kokusunu bastırmak için kullanılan deodorantlar günlük bakımın en yaygın ürünlerinden biri. Ancak içeriğinde yoğun kimyasal bulunan bazı ürünler ciltte tahrişe ya da hassasiyete yol açabiliyor.

Evde birkaç basit malzemeyle hazırlanan deodorant tarifleri ise hem pratik hem de bütçe dostu alternatifler sunuyor.

TER KOKUSUNA KARŞI MUTFAKTAN GELEN DOĞAL DESTEK: MISIR NİŞASTASI Mısırdan elde edilen ince yapılı nişasta, nem çekme özelliği sayesinde doğal bakım tariflerinde sıkça kullanılır.

Terleme sonucu oluşan ıslaklığı emerek koltuk altında oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmeye yardımcı olur.

Bu nedenle ev yapımı deodorant karışımlarında genellikle karbonat gibi başka malzemelerle birlikte tercih edilir.

Doğal içeriklerle hazırlanan bu tarif oldukça kısa sürede yapılabilir. Yaklaşık 10 dakika içinde hazırlanan karışımdan ortalama 125 mililitre elde edilir ve düzenli kullanımda yaklaşık 3 ay boyunca kullanılabilir.

-6 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı -3 yemek kaşığı karbonat -3 yemek kaşığı mısır unu veya ararot nişastası -10 damla biberiye yağı ya da tercih edilen başka bir esansiyel yağ

HAZIRLAMA AŞAMASI: -İlk olarak karbonat ile mısır unu geniş bir kapta iyice karıştırılır. Ardından Hindistan cevizi yağı ve seçilen esansiyel yağ karışıma eklenir. -Tüm malzemeler homojen bir kıvam alana kadar karıştırıldıktan sonra kapaklı bir kavanoza aktarılır. -Kullanım sırasında karışımdan az miktarda alınarak koltuk altına sürülmesi yeterlidir.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE HAZIRLANAN DOĞAL DEODORANT Ev yapımı deodorant tariflerinde sık kullanılan bir diğer içerik de Hindistan cevizi yağıdır.

Ararot nişastasıyla birleştiğinde hem kokuyu azaltmaya yardımcı olur hem de cilde yumuşak bir his bırakır.

MALZEMELER: -Çeyrek bardak karbonat -Çeyrek bardak GDO'suz ararot nişastası -Çeyrek bardak organik ve rafine edilmemiş Hindistan cevizi yağı -10 ila 15 damla tatlı portakal veya ladin gibi ferahlatıcı bir esansiyel yağ

HAZIRLANIŞI: -Öncelikle ararot nişastası ile karbonat bir kapta karıştırılır. Daha sonra sıvı haldeki Hindistan cevizi yağı ve seçilen esansiyel yağ eklenir. -Tüm malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra küçük bir cam kavanoza aktarılır. Kullanırken parmak uçlarıyla koltuk altına uygulanabilir. Bezelye büyüklüğünde bir miktar kullanmak yeterlidir.

ANTİBAKTERİYEL ETKİLİ ÇAY AĞACI YAĞLI DEODORANT Çay ağacı yağı, antibakteriyel özellikleri nedeniyle doğal bakım tariflerinde sık tercih edilen içeriklerden biridir.

GEREKLİ MALZEMELER: -1/3 su bardağı karbonat -1/2 su bardağı mısır nişastası -5 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı -16 damla çay ağacı esansiyel yağı

HAZIRLANIŞI: -Karbonat ve mısır nişastası küçük bir kapta karıştırılır. Hindistan cevizi yağı 15 ila 30 saniye kadar çırpılarak yumuşatılır.

-Ardından çay ağacı yağı eklenir ve tüm malzemeler homojen hale gelene kadar karıştırılır. Yaklaşık bir su bardağı kadar elde edilen karışım hava almayan bir kapta saklanabilir. Aksi durumda uzman hekime başvurunuz.

