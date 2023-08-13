O anlar kameraya yansıdı! Aksiyon filmlerini aratmayan kavga

Mahalleli Sibel Karakuzulular, “Olay, benim yemek yaptığım yerde gerçekleşti, evimde kamera vardı. Çocuğumun sesini duyunca kameraya baktım, yabancı uyruklu vatandaşlar birbirlerini parçalarken benim çocuğuma da döner bıçağı çektiler. Çocuğumun elinin hafif bir yerini kesti. Her zaman kavgalar, biz damda yatıyoruz. Gaziantepliyiz, havanın sıcak olmasından dolayı damda yatıyoruz. Damda yatamıyoruz, her gün kurşunlar sallamalar çekildiği için benim ne çocuklarım çıkabiliyor, ne gençlerimiz gezebiliyor, ne de bizler çıkabiliyoruz” diye konuştu.