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Yaşam
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O anlar kameraya yansıdı! Aksiyon filmlerini aratmayan kavga

2023-08-13 15:03:10
O anlar kameraya yansıdı! Aksiyon filmlerini aratmayan kavga

Gaziantep'te bıçaklı-satırlı kavgada sandalye ve sopalar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı...

#1
Foto - O anlar kameraya yansıdı! Aksiyon filmlerini aratmayan kavga

Gaziantep'te Şahinbey ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu iki ayrı grup satır, bıçak ve sopalarla birbirine girdi. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında satırlı, bıçaklı, sopalı kavga çıktı. Yabancı uyruklu saldırganın savurduğu sallama darbelerinde 2 kişi hafif yaralandı. Olay anına ait görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olaylar sırasında çevredeki iş yerleri ve evler zarar gördü, bazı sakinler yaralandı.

#2
Foto - O anlar kameraya yansıdı! Aksiyon filmlerini aratmayan kavga

Mahalleli, kendileri ve çocuklarının da zarar görebileceğini söyleyerek, olayların bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini kaydetti.

#3
Foto - O anlar kameraya yansıdı! Aksiyon filmlerini aratmayan kavga

Yaşanılan olaylar sonrası korktuklarını ve dışarıya çıkamaz hale geldiklerini söyleyen mahalle sakini Celal Konuk, “Akşam evde oturuyorduk, sanki kıyamet koptu büyük bir ses bağrışma çağrışma aşağıya inmeye korktuk ve pencereden baktığımızda 3-4 kişi sallama diye tabir edilen döner bıçaklarıyla birbirlerine saldırıyorlar.

#4
Foto - O anlar kameraya yansıdı! Aksiyon filmlerini aratmayan kavga

Neticede burası bir mahalle, burada çoluk çocuğumuz var. Birbirlerine ölümüne vuruyorlar. Araya gidip ayırmaya da korkuyoruz. Ondan önce mahallede tüfek, silah sıktılar. Hemen hemen her gece silah sıkıyorlar. Birbirlerini korkutma amacıyla havaya ateş açıyorlar. Bizler korkuyoruz netice de ortalık magandadan geçilmiyor ve yorgun mermi denilen bir sorun var. Biz genellikle akşamları terasta uyuyoruz” dedi.

#5
Foto - O anlar kameraya yansıdı! Aksiyon filmlerini aratmayan kavga

Mahalleli Sibel Karakuzulular, “Olay, benim yemek yaptığım yerde gerçekleşti, evimde kamera vardı. Çocuğumun sesini duyunca kameraya baktım, yabancı uyruklu vatandaşlar birbirlerini parçalarken benim çocuğuma da döner bıçağı çektiler. Çocuğumun elinin hafif bir yerini kesti. Her zaman kavgalar, biz damda yatıyoruz. Gaziantepliyiz, havanın sıcak olmasından dolayı damda yatıyoruz. Damda yatamıyoruz, her gün kurşunlar sallamalar çekildiği için benim ne çocuklarım çıkabiliyor, ne gençlerimiz gezebiliyor, ne de bizler çıkabiliyoruz” diye konuştu.

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