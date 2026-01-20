Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!
Suriye’de çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da küresel gündemin en sıcak başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.
Doğu Avrupa’da tansiyon düşmezken, Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerine yönelik yeni ve kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
Rus ordusunun, Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Ukrayna makamlarına göre saldırılarda toplam 339 insansız hava aracı (İHA) ile 34 füze kullanıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada Rus güçlerinin başkent Kiev başta olmak üzere Odessa, Sumi, Dnipropetrovsk, Zaporijya, Poltava ve Vinnitsa bölgelerini hedef aldığını aktardı.
Saldırıların özellikle sivil altyapı üzerinde yoğunlaştığını belirten Zelenskiy, hava savunma sistemlerinin birçok hedefi imha ettiğini ancak bazı saldırıların engellenemediğini ifade etti.
Odessa Oblastı’na bağlı Chornomorsk kentinde bir apartmanın saldırılar sonucu hasar gördüğü bildirildi. Yerel yetkililer, olayda can kaybına ilişkin net bir bilgi paylaşmazken, bölgede arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Ukrayna hava savunma birimleri, saldırıların büyük bölümünün gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ve özellikle enerji altyapısı ile yerleşim alanlarının hedef alındığını kaydetti.
Yetkililer, saldırıların ardından bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına yaklaşırken, taraflar arasındaki askeri gerilimin son dönemde yeniden tırmanışa geçtiği ve saldırıların hem cephe hattında hem de ülke geneline yayıldığı görülüyor.
İşte son saldırının ardından bölgeden gelen görüntüler...
