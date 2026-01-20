  • İSTANBUL
Dünya
Yeniakit Publisher
Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!
Seyfullah Maden

Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

Suriye’de çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da küresel gündemin en sıcak başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

#1
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

Doğu Avrupa’da tansiyon düşmezken, Rus ordusunun Ukrayna’nın farklı bölgelerine yönelik yeni ve kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

#2
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

Rus ordusunun, Ukrayna’nın çeşitli bölgelerine yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Ukrayna makamlarına göre saldırılarda toplam 339 insansız hava aracı (İHA) ile 34 füze kullanıldı.

#3
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada Rus güçlerinin başkent Kiev başta olmak üzere Odessa, Sumi, Dnipropetrovsk, Zaporijya, Poltava ve Vinnitsa bölgelerini hedef aldığını aktardı.

#4
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

Saldırıların özellikle sivil altyapı üzerinde yoğunlaştığını belirten Zelenskiy, hava savunma sistemlerinin birçok hedefi imha ettiğini ancak bazı saldırıların engellenemediğini ifade etti.

#5
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

Odessa Oblastı’na bağlı Chornomorsk kentinde bir apartmanın saldırılar sonucu hasar gördüğü bildirildi. Yerel yetkililer, olayda can kaybına ilişkin net bir bilgi paylaşmazken, bölgede arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

#6
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

Ukrayna hava savunma birimleri, saldırıların büyük bölümünün gece saatlerinde gerçekleştirildiğini ve özellikle enerji altyapısı ile yerleşim alanlarının hedef alındığını kaydetti.

#7
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

Yetkililer, saldırıların ardından bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

#8
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına yaklaşırken, taraflar arasındaki askeri gerilimin son dönemde yeniden tırmanışa geçtiği ve saldırıların hem cephe hattında hem de ülke geneline yayıldığı görülüyor.

#9
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

İşte son saldırının ardından bölgeden gelen görüntüler...

#10
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

İşte son saldırının ardından bölgeden gelen görüntüler...

#11
Foto - Herkes Suriye Ordusu’nu konuşurken… 300’den fazla İHA havalandı!

İşte son saldırının ardından bölgeden gelen görüntüler...

