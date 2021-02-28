Nur Serter’in gözlerindeki kini unutamadılar!

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisi Kadriye Alev: “ 1998-1999 öğretim yılının güz döneminde başlayan başörtü yasakları kendini ilk olarak kayıt döneminde gösterdi. Bizler okullarımıza henüz başlamışken İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu’nun kararıyla önce kayıt sürecinde başını açmayanlara yeni dönem öğrenci kimliği verilmemesi uygulaması yapıldı. O döneme kadar kayıt yenilemeler fakülte içinde öğrenci işlerinde yapılıyordu. Fakat 1998 başında kayıt için fakülte dışında özel yeni bir yer belirlenmişti. Bu alanda kayıt için gereken resmi işlemlerin adım adım yapıldığı bölümler vardı. Kayda giden arkadaşlarımızdan başını açmayanlara kimlik verilmediğini duymuştum. Ben de birkaç arkadaşımla üzüntü ve tedirginlik içinde kayda gittim. Kimliğimi almazsam okul kapısından da alınmayacaktım çünkü. Kayıtta uzun bir sıra vardı. İşlemlerimizi yaptırdık. Sonuna kadar hiçbir sorun yoktu. Fakat kimlik için son bir onay gerekiyordu. O onay işlemi için bir oda ayrılmıştı. Fakat o odaya sadece başörtülü öğrenciler yönlendiriliyordu. Bana da o odaya girmemi söylediler. Odadan ağlayarak çıkanlar, odadakilerle yüksek sesle tartışanlar, başını açıp kimliğini alanlar vardı. Sıra beklerken şahit olmuştum. İşte sıra bana gelmişti. Odaya girdim. Orada birkaç kişi olduğunu hatırlıyorum. Aralarında Nur Serter de vardı. Takındığı son derece güler yüzünün altındaki aşağılayıcı tavrı, gözlerindeki kini görmüştüm o anda. Bana çok güzel bir kız olduğumu, başımı kapatarak güzelliğimi örttüğümü söyledi. Hayatımdaki belki de en kararlı duruşumu sergilemiştim o anda. Kendisine başımı açtırmak için çabalamaması gerektiğini, kararımdan dönmeyeceğimi söyledim. “Ama kimlik alamayacaksın” dedi bana. Eğitimimin daha önemli olduğu gibi birkaç laf etti. Üzüntüm, öfkem birbirine karışmıştı. Bazı sözleri duymadım. Ve nihayetinde kimliğime onay kaşesi atılmadan odadan çıktım. Herkes bana bakıyordu. Hızlıca alanı terk ettim. Yapılan bu haksızlığı, ikinci sınıf muameleyi hazmedemiyordum. Ne yapmıştım ben onlara. Bin bir hayalle öğretmen olmak için kazandığım ve sonuna kadar geldiğim eğitim hakkım sırf inancım yüzünden nasıl elimden alınabilirdi. Akabindeki günlerde kimliksiz bir şekilde bir müddet daha okula gidebildik. Fakat yeni kimliğimiz olmadığı için bu durum artık sıkıntı olmaya başlamıştı ki zaten kısa bir süre sonra başörtülü bir şekilde okula alınmadık. Sonra arkasından eylemler, eylemler… Bir gün, iki gün, aylar… Değişen hiçbir şey yoktu. Herkesin gözü kapalı, kulağı tıkalıydı sanki. Kendi aramızda da kırılmalar olmaya başlamıştı. Çeşitli zorunluluklardan dolayı başını açan arkadaşlarımız peruk gibi kendilerince yöntemler bulmuşlardı. Bir taraftan başörtüsüne furuat olarak bakan içimizdeki hainler de kendilerini göstermiş, bu mücadelede taraflarını belli etmişlerdi. Bu süreçte bazı arkadaşlarımız eylemlerde tutuklandı, okullarında disiplin cezası aldı. O süreci, aldığım kararla yaşamıma devam etmem de hiç kolay olmadı. Çevremde beni bu duruşumdan dolayı kutlayanların yanında “Açıverseydin de son seneni bitirseydin, peruk taksaydın bitirseydin” gibi psikolojik baskılarla yıllarca uğraştım. Okuldan atıldığımızı ilan eden evrakın posta yoluyla eve geldiği anı ve annemin gözyaşlarını hala unutamam” şeklinde konuştu. 28 Şubat döneminin memuriyet ve eğitim gibi bir çok hakkı elinden aldığını kaydeden Alev, Bizler çıktığımız seferde inancımızdan, kimliğimizden vazgeçmedik. 28 Şubat’ta mağdur olanlarla ilgili verilen iyileştirme kararlarında o sıralarda öğrenci olup okullarından atılanlara af getirildi ilerleyen yıllarda. Hepimiz çok uzaklaştığımız eğitim hayatımıza, bizlerden 10 yaş küçük gençlerle devam etmek zorunda kaldık. Bir şekilde okullarımızı bitirdik. Ama şu da acı bir gerçek ki o ben mezun olacağım yılda arkadaşlarım KPSS gibi bir sınava tabi tutulmadan görev yerlerine atandı. Çünkü o yıllarda KPSS yoktu. Fakat yıllar sonra mezun olan ben, görev alabilmek için KPSS sınavına girmek zorundaydım. Maalesef işin bu kısmıyla ilgili bir hak iadesi yapılmadı. Dernekler aracılığıyla sesimiz duyurulmaya çalışıldıysa da bu ses nereye kadar nasıl ulaştı, orası muamma benim için. Şimdi 44 yaşındayım. Aradan 22 yıl geçmiş. Herkes bir şekilde hayatına yön verdi. Fakat 28 Şubat gerçekten idrak ediliyor mu, gerçekten biz Müslümanlar olarak bunu bir dava bilinciyle taşıyor muyuz, yeni nesil yaşananlardan ne kadar haberdar? Buraları sorgulamak her Müslümanın boynunun borcu” değerlendirmesinde bulundu.