Nur Serter’in gözlerindeki kini unutamadılar!

Liseden sonra 6 yıl ara veren ve daha sonra sınava girerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dökümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalını kazanan Nevin Öner Karakuş, “İlk 3 yıl başörtümle ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. 3’üncü sınıfa geldiğimde bizim fakültede olmasa da diğerlerinde sorunlar başlamıştı. 1998 yılında 4’üncü sınıfa kayıt için geldiğimde üniversite binasından dahi içeri alınmadım. Ekim ayındaydık ve o ay bütün ara sınıfların kayıtları yapılmak zorundaydı. Ama kayıt için gerekli belgeleri almak için içeriye girmemiz lazımdı. Arkadaş çevremi kullanarak bu belgeleri toparladım. Edebiyat Fakültesi’nin kayıtlarının Eczacılık Fakültesi yemekhanesinde yapılacağına dair bir ilan giriş kapısına yazılmıştı. Bu tüm öğrenciler için geçerliydi. Ben de neler olduğunu görmek adına yanımda avukat ve gazeteci arkadaşlarla kayıt yapılacak alana gittim. İçeriye girdiğimizde bir sürü öğrenci, 8-9 masa, her masada 2 görevli vardı. Ben de bir masaya kayıt için geçtim. Başörtülü olduğumu görünce bana bir form uzattılar. Bu formu doldurursam kayıt olabileceğimi söylediler. Formu okuduğumda hangi liseden mezun olduğum, kardeşlerimin mezun olduğu liseler, hangi gazete ve mecraları takip ettiğime dair kişisel bilgiler yer alıyordu. Aşağıda ise can alıcı bir not yazılmış, bundan sonraki öğrencilik hayatıma başörtümü çıkararak devam edeceğime dair bir tahaaüt yer alıyordu. Bu formu imzalamadım ve tam çıkarken görevli bana ‘seni şöyle alalım’ dedi. Bir alanı işaret ederek tahtadan kesilmiş, kolu bile olmayan bir kapıdan içeri girmemi istediler. İçeriye girdiğimde bir masa, iki sandalye ve bir de ışık vardı. Kadın bir görevli vardı. Sonradan merkez kampüste akademisyen olduğunu öğrendiğim.”Görevli kadın bana hangi bölümde okuduğum, kaçıncı sınıfta olduğum gibi sorular sordu. Daha sonra aramızda ‘annene-babana yazık. Bak sonuncu sınıfa gelmişsin başını açıp okula gitmezsen yazık olur’ gibi bir konuşma gerçekleşti. Diğer öğrenciler 20’li yaşlardaydı. Ben ise 28 yaşındaydım ve dirayetli bir duruş göstererek, başörtümün bir tercih olduğunu bunu kendi isteğimle taktığım gibi sözler söyleyerek ikna çabalarının boşuna olduğunu söyledim. Daha sonra O tavrı değiştirip bu kez ayetle hadisi de birbirine karıştırarak, ‘ilim Çin’de de olsa gidiniz diye bir ayet var’ şeklinde sözler sarfetti. Aynı şekilde duruşumu bozmadım. Kayıt olmak istemediğimi söyledim ve çıktım” şeklinde konuştu. O duruşu sergilemeseydim ben Nevin olamazdım.... O odada psikolojik bir savaş ortamında kaldıklarını aktaran Karakuş, “ Müslümanca bir duruş sergiliyorsunuz, bunu istemiyorlar ve hayatınızla oynuyorlar. Ben bunun ezikliğini veya mağduriyetini yaşamadım.Ben kendimi 28 Şubat mağduru olarak görmüyorum. Hayatta bir duruş sergilemek gerekiyor, o gün onu yaptım. Evet belki hayatıma mal oldu ama o duruşu sergilemeseydim ben Nevin olmayacaktım. Sağlığım bozuldu, nezarethanede kaldım, eylemler sırasında coplandım. Bunların hepsi bir yana o dönem Fetoş’un açıklamalarından sonra ona inananlar bizim eylemlerimize gelmemeye başladı. Eylemlerdeki ilk kırılmayı onların yüzünden yaşadık. Bunu da hayatım boyunca unutmayacağım” ifadelerini kullandı.