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Numune alındı! Soruşturma başlatıldı

2021-06-27 18:01:57
Numune alındı! Soruşturma başlatıldı

Büyükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri, bulanık görüntü ve kötü konunun ardından ekipler harekete geçti.

#1
Foto - İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin kaynağının tespiti için numune aldı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Büyükçekmece Gölü'ndeki kirliliğin kaynağının tespiti için numune aldı.

#2
Foto - Denetim ekipleri, medyada yer alan görüntüler üzerine gölde bazı incelemelerde bulundu.

Denetim ekipleri, medyada yer alan görüntüler üzerine gölde bazı incelemelerde bulundu.

#3
Foto - Laboratuvarda detaylı şekilde incelemek üzere göl suyundan ve kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı.

Laboratuvarda detaylı şekilde incelemek üzere göl suyundan ve kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı.

#4
Foto - Numunelerin incelenmesinin ardından kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu göldeki kirliliğin kaynağı ve nedeni tespit edilebilecek.

Numunelerin incelenmesinin ardından kötü kokuların yayıldığı, balık ölümlerinin görüldüğü ve bulanık bir görüntünün hakim olduğu göldeki kirliliğin kaynağı ve nedeni tespit edilebilecek.

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