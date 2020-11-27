Tedirgin eden gelişme! Türkiye'de nükleer madde alarmı

İsmet B., yurtdışından alacağına karşılık 15 tüp 'Sezyum 137' elementi aldı. Başlarda bu maddenin ne işe yaradığını bilmiyordu. Kendisine elementin sağlık sektöründe, özellikle medikal protez üretiminde kullanabileceği söylenmişti, ancak İsmet B. teslimattan sonra aldığı son dakika bilgisinde maddenin nükleer bomba yapımında da kullanıldığını ve çok tehlikeli olduğunu öğrendi. İsmet B., elindeki elementi satmak için gittiği bir medikal şirketinden çıktıktan sonra farklı kişiler tarafından sürekli aranmaya başlandı. Bu kişiler, yüksek fiyat teklifinde bulunarak yurtdışından ithal edilen elementi satın almak istediklerini söylediler.