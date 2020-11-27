Tedirgin eden gelişme! Türkiye'de nükleer madde alarmı

Nükleer Düzenleme Kurumu Radyasyon Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından savcılığa sunulan raporda söz konusu elementin Türkiye'de kullanılabilmesi için öncelikle ilgili kurumlardan izine tabii olduğunu belirtildi. "Sezyum 137 (CS-137) radyoaktif bir izotop olup doğada bulunmaz. Nükleer reaktörlerde veya özel koşullarda büyük kütle numaralı elementlerin (uranyum, platinyum gibi) bozunması ve bölünmesi sonucu elde edilir. Cs-137 radyoaktif madde ülkemizde üretilmemektedir. Radyoaktif kaynaklar tıp endüstrisinde ve AR-GE amaçlı pek çok alanda kullanılmaktadır. CS-137 radyoaktif kaynağı da yaygın kullanımda olan izopotlardan birisidir, aktivite miktarına bağlı olarak yetkin olmayan kişilerin elinde istenmeyen radyasyon kazalarına veya olaylara sebebiyet vermesi muhtemeldir." Gizemli nükleer maddenin kayıplara karışmasıyla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.