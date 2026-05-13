Bankacılık ve Turizm zirvesinde kritik buluşma: Körfezdeki savaşın etkileri ve Yaz Sezonu Stratejisi masaya yatırıldı

Turizm sektörünün yeni sezona ilişkin ekonomik görünümü, finansman ihtiyaçları ve büyüme hedefleri Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’nda değerlendirildi. Toplantıya; Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü R. Süleyman Özdil, Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, QNB Bank Genel Müdürü Osman Ömür Tan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İ. Halil Öztop, DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Nurullah Bakır, HSBC Bank Genel Müdür Vekili Cem Muratoğlu, Odea Bank Genel Müdür Vekili Yalçın Avcı, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özsuça, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Erkan Özdemir, ING Bank Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Düren, Citibank Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Doğan ile Türkiye Bankalar Birliği Direktör Yardımcısı Can Özkan katıldı. Toplantıda, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin turizm sektörüne etkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle Körfez bölgesinde Amerika-İsrail-İran hattında yaşanan savaşın uluslararası seyahat hareketliliği üzerindeki yansımaları, rezervasyon davranışlarında meydana gelen değişimler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizliklerin sektöre etkileri değerlendirildi.