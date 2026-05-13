Bankacılık ve Turizm zirvesinde kritik buluşma: Körfezdeki savaşın etkileri ve Yaz Sezonu Stratejisi masaya yatırıldı

Toplantıda ayrıca, başta Türk Hava Yolları olmak üzere havayolu sektörüyle yürütülen yakın iş birliği sayesinde pazarlardaki talep değişimlerinin anlık takip edildiği, uçuş planlamaları ve kapasite kullanımına yönelik gerekli aksiyonların hızlı şekilde devreye alındığı bilgisi de paylaşıldı. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da toplantıda yaptığı değerlendirmede, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ortaya koyduğu vizyonun sektör açısından yol gösterici olduğunu ifade etti. Çakar, “Sayın Bakanımızın sahadan gelen verilerle ortaya koyduğu değerlendirmeler, küresel gelişmelere ilişkin öngörüleri ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımı bizlere önemli bir yol haritası sunuyor. Turizm sektörü yalnızca ülkemiz ekonomisi açısından değil, bankacılık sektörü açısından da son derece stratejik bir alan. Müşteri portföyümüzün önemli bir bölümünü turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturuyor. Dolayısıyla sektörün güçlü, sürdürülebilir ve sağlıklı şekilde büyümesi bizleri de doğrudan daha etkin hareket etmeye yönlendiriyor.” dedi. Bakan Ersoy’un süreci sektörle birlikte sahada aktif şekilde yöneten yaklaşımının önemine dikkat çeken Çakar, kamu ve özel bankaların turizm sektörünün finansal sürdürülebilirliğini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Toplantıda, finansmana erişim, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve işletmelerin nakit akışının desteklenmesi konusunda bankacılık sektörü ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı.