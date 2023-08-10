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Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes Erdoğan’ın kapısını çalıyor

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Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes Erdoğan’ın kapısını çalıyor

2023-08-10 11:48:50
Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes Erdoğan’ın kapısını çalıyor

Türkiye, son dönemde atılan adımlar sayesinde bölgesel ve küresel anlamda barış ve güvenliğin korunmasında öncü ülkelerden biri haline geldi. Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü, tahıl krizinin çözülmesinde sergilenen diplomatik başarılar tüm dünyanın dikkatini çekti. Başkan Erdoğan'ın uluslararası siyasetin merkezine oturduğunu belirten Norveç basını "Herkes onun kapısını çalıyor" başlıklı bir analiz yayımladı.

#1
Foto - Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes Erdoğan’ın kapısını çalıyor

Norveç merkezli Dagbladet, Başkan Erdoğan'ın etkin siyasetiyle ilgili bir analiz yayımladı. Yayımlanan analizde, Başkan Erdoğan'ın uluslararası siyasetin merkezine geçtiği belirtilirken, "Herkesle konuşabilen tek kişi oldu" ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes Erdoğan’ın kapısını çalıyor

"HERKES ONUN KAPISINI ÇALIYOR" Tüm ülkelerin isteklerini yerine getirebilmesi için Başkan Erdoğan'a ihtiyacı olduğu vurgulanan yazıda, "Putin, Biden, Zelenski, AB yöneticileri ve Afrikalı ve Asyalı liderler, hepsi Erdoğan'ın kapısını çalıyor" denildi.

#3
Foto - Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes Erdoğan’ın kapısını çalıyor

Türkiye'nin elinde çok güçlü diplomatik kartlar olduğu belirtilen analizde, dünya liderlerinin çözemedikleri problemleri Başkan Erdoğan'ın çözmesini istedikleri belirtildi.

#4
Foto - Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes Erdoğan’ın kapısını çalıyor

Yayımlanan analizde ülkelerin Başkan Erdoğan'dan tahıl krizine çözüm bekledikleri ifade edildi. İsveç'in NATO üyelik süreci, Rusya, ABD-F-16 konularına yer verilen haberde, Başkan Erdoğan'ın uluslararası siyasette önemli bir belirleyici güç kazandığı söylendi.

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