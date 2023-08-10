2023-08-10 11:48:50 Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes Erdoğan’ın kapısını çalıyor
Türkiye, son dönemde atılan adımlar sayesinde bölgesel ve küresel anlamda barış ve güvenliğin korunmasında öncü ülkelerden biri haline geldi. Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü, tahıl krizinin çözülmesinde sergilenen diplomatik başarılar tüm dünyanın dikkatini çekti. Başkan Erdoğan'ın uluslararası siyasetin merkezine oturduğunu belirten Norveç basını "Herkes onun kapısını çalıyor" başlıklı bir analiz yayımladı.