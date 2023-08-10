Norveç basınından dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Herkes Erdoğan’ın kapısını çalıyor

"HERKES ONUN KAPISINI ÇALIYOR" Tüm ülkelerin isteklerini yerine getirebilmesi için Başkan Erdoğan'a ihtiyacı olduğu vurgulanan yazıda, "Putin, Biden, Zelenski, AB yöneticileri ve Afrikalı ve Asyalı liderler, hepsi Erdoğan'ın kapısını çalıyor" denildi.