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Otomotiv
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Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

2024-09-07 17:37:39
Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

Nissan Türkiye gelişmiş güvenlik teknolojilerini (GSR2) içeren yeni modelleri ile cazip fiyat avantajları sunuyor.

#1
Foto - Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

Nissan Qashqai’nin eylül ayı kampanyasında farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği ve sıfır faiz avantajı sunuluyor.

#2
Foto - Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

Yeni Nissan Qashqai’nin hafif hibrit modellerinde; 4x2 Skypack donanım seviyesinde 200.000TL nakit alım desteği ve 120.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz, 4x2 Platinum donanım seviyesinde ise 200.000TL nakit alım desteği,

#3
Foto - Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

4x4 Skypack, 4x4 Platinum, Designpack, N-Design, Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100.000TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.

#4
Foto - Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

Dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan benzersiz bir elektrikli sürüş deneyimi ile 1018 km’ye kadar menzil sunan e-POWER Qashqai modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında ise 100.000 TL nakit alım desteği sunuluyor.

#5
Foto - Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

Şehir hayatının dikkat çeken oyuncusu Nissan Juke ikonik sarı rengi ile geri döndü. Türkiye lansmanı haziran ayında gerçekleşen aracın konforu ve teknolojiyi ön planda tutan yeni iç tasarımı dikkat çekiyor. Yepyeni bir donanım paketi olan N-Sport’ta aracın dikkat çekici tasarımında çarpıcı detaylar yer alıyor. Güvenlik regülasyonları (GSR2) ile zorunlu kılınan güvenlik sistemleri ise standart olarak sunuluyor.

#6
Foto - Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

Yeni Nissan Juke’un eylül ayına özel kampanyasında, tüm donanım seviyelerinde 100.000 TL nakit alım desteği ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkânı bulunuyor.

#7
Foto - Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

Gelişmiş sürüş destek teknolojileri (GSR2)artık yeni Nissan modellerinde standart Nissan Türkiye, Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR2)’nin zorunlu kıldığı standart olan gelişmiş güvenlik teknolojilerini müşterileri ile buluşturuyor. Bu yeni güvenlik teknolojilerini tüm yeni araç modellerine entegre eden Nissan Türkiye, ek olarak mevcut modellerinin güvenlik özelliklerini de sürekli olarak güncelliyor.

#8
Foto - Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

Nissan global stratejisinin bir parçası olarak müşterilerine daha güvenli, daha sürdürülebilir bir sürüş deneyimi sunma taahhüdünü de net bir şekilde pekiştiriyor. Bu yatırımlar ile Nissan sadece bir otomobil üreticisi olmanın ötesinde, güvenlik lideri olarak da öne çıkıyor.

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