Nissan Türkiye eylülde faizleri sıfırladı!

Nissan global stratejisinin bir parçası olarak müşterilerine daha güvenli, daha sürdürülebilir bir sürüş deneyimi sunma taahhüdünü de net bir şekilde pekiştiriyor. Bu yatırımlar ile Nissan sadece bir otomobil üreticisi olmanın ötesinde, güvenlik lideri olarak da öne çıkıyor.