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Nisan ayında kar sürprizi

2024-04-08 07:54:32
Nisan ayında kar sürprizi

Tokat'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

#1
Foto - Nisan ayında kar sürprizi

Tokat'ın bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde nisan yağmurları beklenirken kar yağışı etkili oldu.

#2
Foto - Nisan ayında kar sürprizi

Yağan kar ve etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

#3
Foto - Nisan ayında kar sürprizi

Polis ve jandarma ekipleri olası bir kazayı önlemek için gece boyunca yolda devriye attı.

#4
Foto - Nisan ayında kar sürprizi

Karayolları ekipleri de karla kaplanan yolda sıyırma işlemi yaparak buzlanma ihtimaline karşılık gece boyunca tuzlama çalışması yaptı.

#5
Foto - Nisan ayında kar sürprizi

Nisan karıyla birlikte çam ağaçlarının beyaza büründüğü Çamlıbel Geçidi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.

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