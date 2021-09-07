2021-09-07 02:57:15 New York'u sel vurdu
ABD'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan New York'un Queens bölgesinde aşırı yağış sele yol açtı.
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ABD'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan New York'un Queens bölgesinde aşırı yağış sele yol açtı.
ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde şiddetli sağanak yağışın ardından sel yaşandı.
Selin ardından bölgede büyük çapta hasar meydana geldi.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio bölgede incelemelerde bulundu.
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve FEMA Yöneticisi Deanne Criswell basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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