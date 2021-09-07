  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
5
New York'u sel vurdu

2021-09-07 02:57:15
New York'u sel vurdu

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan New York'un Queens bölgesinde aşırı yağış sele yol açtı.

#1
Foto - ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde şiddetli sağanak yağışın ardından sel yaşandı.

ABD'nin New York kentinin Queens bölgesinde şiddetli sağanak yağışın ardından sel yaşandı.

#2
Foto - Selin ardından bölgede büyük çapta hasar meydana geldi.

Selin ardından bölgede büyük çapta hasar meydana geldi.

#3
Foto - New York Belediye Başkanı Bill de Blasio bölgede incelemelerde bulundu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio bölgede incelemelerde bulundu.

#4
Foto - ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve FEMA Yöneticisi Deanne Criswell basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve FEMA Yöneticisi Deanne Criswell basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Altını olanlar dikkat! 'Bunu beklemeyin dedi' ve son tahminini yaptı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! 'Bunu beklemeyin dedi' ve son tahminini yaptı

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken ekonomist Beste Uyanık'tan flaş bir tahmin geldi.
Moody's'den Türkiye açıklaması: En az iki katına yükselecek
Ekonomi

Moody's'den Türkiye açıklaması: En az iki katına yükselecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yaptığı açıklamada "Türkiye'de katılım bankacılığının payı 5 yılda en az iki katına yükse..
Sözcü yazarı, 28 Şubatçıları Fetullah Gülen üzerinden aklamaya çalıştı!
Gündem

Sözcü yazarı, 28 Şubatçıları Fetullah Gülen üzerinden aklamaya çalıştı!

Tv 100 canlı yayınında, 28 Şubat'ın darbeci generallerini Fetullah Gülen üzerinden aklamaya çalışan Sözcü yazarı Aytunç Erkin ile ASSAM Başk..
Şok ses kaydı oraya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim
Gündem

Şok ses kaydı oraya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında Şaşmaz olduğu söyl..
Türkiye'ye flaş çağrı: Ülkeyi terk etmek istemiyoruz
Dünya

Türkiye'ye flaş çağrı: Ülkeyi terk etmek istemiyoruz

Afganistan'da yüz yıllardır yaşayan Hindu ve Sih dini mensupları, ülkeyi terk etmek istemediklerini ifade ederek Türkiye başta olmak üzere b..
İsmail Demir'den S-400 ve Milli Muharip Uçak açıklaması: 5 yıla kadar hepsini yaparız
Teknoloji

İsmail Demir'den S-400 ve Milli Muharip Uçak açıklaması: 5 yıla kadar hepsini yaparız

S-400 ve Milli Muharip Uçak (MMU) projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "S-400 ayarında bir sist..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay