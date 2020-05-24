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Dünya
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New York Times'dan ABD'yi sallayan manşet

2020-05-24 10:31:09
New York Times'dan ABD'yi sallayan manşet

Dünyanın en prestijli gazetelerinden New York Times, çok çarpıcı bir habere imzasını attı.

#1
Foto - Gazete, Koronavirüs salgını sebebiyle ülkede yaşamını yitirenlerin isimlerini birinci sayfaya bastı.

Gazete, Koronavirüs salgını sebebiyle ülkede yaşamını yitirenlerin isimlerini birinci sayfaya bastı.

#2
Foto - Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 97 binden fazla Kovid-19 nedenli ölümün yaşandığı ülkede duruma dikkat çekmek isteyen gazete yönetimi salgının başladığı günden beri yaşamını yitirenlerin isimlerini birinci sayfaya taşıdı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 97 binden fazla Kovid-19 nedenli ölümün yaşandığı ülkede duruma dikkat çekmek isteyen gazete yönetimi salgının başladığı günden beri yaşamını yitirenlerin isimlerini birinci sayfaya taşıdı.

#3
Foto - 100 BİNE YAKLAŞTI Ülkedeki ölü sayısı 97 bini geçerken, 100 bin sınırına çok yakın olunan bu günlerde, salgına dikkat çekmek için gazetenin ilk sayfasında, salgında yaşamını yitiren yaklaşık bin isime yer verilirken diğer isimler de arka sayfalarda yer buldu.

100 BİNE YAKLAŞTI Ülkedeki ölü sayısı 97 bini geçerken, 100 bin sınırına çok yakın olunan bu günlerde, salgına dikkat çekmek için gazetenin ilk sayfasında, salgında yaşamını yitiren yaklaşık bin isime yer verilirken diğer isimler de arka sayfalarda yer buldu.

#4
Foto - Haberi yapan editörlerden Simone Landon, haftalar boyunca ülke çapındaki bütün gazeteleri tarayarak ölüm ilanlarına baktıklarını söyledi.

Haberi yapan editörlerden Simone Landon, haftalar boyunca ülke çapındaki bütün gazeteleri tarayarak ölüm ilanlarına baktıklarını söyledi.

#5
Foto - Landon, “Her insan özel ve eşsiz bir bireydi. Onları hatırlamak için yaptık” ifadesini kullandı.

Landon, “Her insan özel ve eşsiz bir bireydi. Onları hatırlamak için yaptık” ifadesini kullandı.

#6
Foto - Ulusal haberler editörü Marc Lacey ise, “Ben insanların 100 yıl sonra baktıklarında şu an neler yaşadığımızı görmelerini sağlamak için bir şeyler yapmak istedim” dedi.

Ulusal haberler editörü Marc Lacey ise, “Ben insanların 100 yıl sonra baktıklarında şu an neler yaşadığımızı görmelerini sağlamak için bir şeyler yapmak istedim” dedi.

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