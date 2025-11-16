  • İSTANBUL
Nevşehir'de şaşırtan kaza: Sürücü takla atan aracı bırakıp kaçtı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nevşehir’de şaşırtan kaza: Sürücü takla atan aracı bırakıp kaçtı

Nevşehir'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta kimsenin bulunmaması üzerine arama başlatan polis, yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen ve "Aracı ben kullanıyordum, kaza yapınca şuurumu kaybettim, kaçtım" diyen vatandaşın sözlerine itibar etmedi. Ekipler, kaçan gerçek sürücüyü tespit etmek için güvenlik kameralarını inceliyor.

#1
Foto - Nevşehir’de şaşırtan kaza: Sürücü takla atan aracı bırakıp kaçtı

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi'nde 80. Yıl Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, ardındaki gizemli olayla birlikte polis ekiplerini alarma geçirdi. Ürgüp Caddesi'nden 80. Yıl Bulvarı'na dönmek isteyen 38 ZE 808 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı ve takla attı.

#2
Foto - Nevşehir’de şaşırtan kaza: Sürücü takla atan aracı bırakıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre Ürgüp Caddesinde seyir halinde bulunan ve sürücüsü tespit edilemeyen 38 ZE 808 plakalı otomobil 80. Yıl Bulvarına döndüğü anda orta refüje çarparak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Nevşehir’de şaşırtan kaza: Sürücü takla atan aracı bırakıp kaçtı

Ekipler olay yerine geldiğinde takla atan otomobilde kimsenin olmadığını fark etti. Yapılan araştırmada olay yerinden bir kişinin koşarak kaçtığı bilgisine ulaşan ekipler çevrede sürücüyü aradı.

#4
Foto - Nevşehir’de şaşırtan kaza: Sürücü takla atan aracı bırakıp kaçtı

Kazadan yaklaşık yarım saat sonra kaza yerine gelen bir vatandaş, "Araç oğlumun, aracı ben kullanıyordum. Buradan dönerken kaza yaptım" dedi. Vatandaşın bu sözlerine polis ekipleri bile inanmadı.

#5
Foto - Nevşehir’de şaşırtan kaza: Sürücü takla atan aracı bırakıp kaçtı

Kaza yapan otomobil çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılırken, ekipler sürücüyü güvenlik kameralarından tespit etmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

