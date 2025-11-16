Haber Merkezi Giriş Tarihi: Nevşehir’de şaşırtan kaza: Sürücü takla atan aracı bırakıp kaçtı
Nevşehir'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta kimsenin bulunmaması üzerine arama başlatan polis, yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen ve "Aracı ben kullanıyordum, kaza yapınca şuurumu kaybettim, kaçtım" diyen vatandaşın sözlerine itibar etmedi. Ekipler, kaçan gerçek sürücüyü tespit etmek için güvenlik kameralarını inceliyor.