Dünya
7
Yeniakit Publisher
Orduya açık açık darbe çağrısı yaptı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Orduya açık açık darbe çağrısı yaptı

Nobel Barış Ödülü verilen Venezuelalı ABD ve İsrail yalakası muhalif siyasetçi Maria Corina Machado, Venezuela lideri Nicolas Madura'ya karşı açıkça darbe çağrısı yaptı.

2
#1
Foto - Orduya açık açık darbe çağrısı yaptı

Ülkesini sık sık ABD Başkanı Donald Trump'a şikayet eden Machado, son olarak ise darbe çağrısında bulundu. Machado, sosyal medya hesabından ses kaydıyla yaptığı paylaşımda güvenlik güçlerine seslendi.

#2
Foto - Orduya açık açık darbe çağrısı yaptı

Machado, "Sevgili Venezuelalılar, özgürlük isteyen bu toprakların haykırışı hem ülke içinde hem de dışında giderek büyüyor ve yankılanıyor. 30 milyon kişi olarak, artık çökmeye yüz tutmuş suçlu bir rejime karşı başkaldırıyoruz.

#3
Foto - Orduya açık açık darbe çağrısı yaptı

Bu rejim tüm halkımızı esir aldı. Bizi sevdiklerimizden ayırdı ve kasıtlı olarak aç bıraktı. Venezuela’nın özgürlük anı geldiğinde bugün bu özgürlük yolunda hangi tarafta olacağınıza karar verin. Olacak olan şey zaten olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Orduya açık açık darbe çağrısı yaptı

Güvenlik güçlerinden Devlet Başkanı Maduro'nun emirlerine karşı çıkmalarını isteyen Machado, şunları kaydetti:

#5
Foto - Orduya açık açık darbe çağrısı yaptı

"Bu suç rejiminin emirlerine hala uyanlara sesleniyorum: Kendi halkınız için istediğiniz şey bu mu? Bu vahşeti işledikten sonra huzurla uyuyabiliyor musunuz? Çocuklarınız, aileniz, ülkeniz için istediğiniz gelecek bu mu? Bu küçük kızın gözyaşları, tüm Venezuela’nın gözyaşlarıdır. Şunu çok iyi bilin: Eğer şimdi, tam da bu anda harekete geçmezseniz o acı çığlıklar sizi asla terk etmeyecek. Her gece başınızın içinde yankılanacak. Silahlarınızı indirin ve kendi halkınıza saldırmayın. Kahraman olun, suçlu değil. Aileniz için gurur olun, utanç değil. Yaklaşmakta olan o gün geldiğinde bize katıl. Venezuela ve kardeşlerin seni bekliyor."

#6
Foto - Orduya açık açık darbe çağrısı yaptı

Machado, Maduro'yu devirmek için Netanyahu'dan destek istemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf can

Bu karıyı ..mayın derim götürüp her türlü işlemi yapıp gebersin abd nin o....su

Vatan Sever

bu abede gercekten büyük( !) ülke her yerde her devirde kucağına oturtacak birini buluyor Maduronun önceki rakibi bir sey yapamadı bu sefer kucaklarina bu kadını aldılar diyecek bir sey yok buluyorlar adamlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
