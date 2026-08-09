Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nde lezzet yıldızları geçidi... Michelin Yıldızlı Şefler Kapadokya'nın lezzetlerinin peşine düştü...

Kapadokya’nın sürpriz lezzetlerinden biri de yörede “gelin tırnağı” olarak anılan sütle kavrulmuş kabak çekirdeği. Naturel Kuruyemiş İşletme Sahibi Yunus Turhan, kabak çekirdeklerinin kavrulmadan yaklaşık bir saat önce sütle harmanlandığını ve ardından taş fırına girdiğini anlattı. Ürgüp üzümü ve üzüm suyu ile undan hazırlanan geleneksel köftür de bölgenin mutlaka denenmesi gereken ürünleri arasında yer alıyor. 43 DURAKTA KAPADOKYA’NIN LEZZET HARİTASI Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi kapsamında Nevşehir’de belirlenen 43 adres, ziyaretçilere adeta bir Kapadokya lezzet haritası sunuyor. Geleneksel yemekleri yaşatan aile işletmelerinden esnaf lokantalarına, yerel ürünleri yaratıcı dokunuşlarla sunan şef restoranlarından kahve, pastacılık ve yöresel ürün duraklarına uzanan seçki, Kapadokya’yı yalnızca manzaralarıyla değil, tadıyla da keşfetmek isteyenlerin yeni rotası oldu. Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmî internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.