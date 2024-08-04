2024-08-04 21:39:13 Neuralink ikinci hastaya çip yerleştirdi
Neuralink beyin makine çipi teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Elon Musk ikinci implantın başarılı geçtiğini duyurdu.
Neuralink beyin makine çipi teknolojisi gelişmeye devam ediyor. Elon Musk ikinci implantın başarılı geçtiğini duyurdu.
Elon Musk’ın kurucusu olduğu Neuralink, beyin-makine arayüzü (BMI) teknolojisinde önemli bir ilerleme kaydederek ikinci insan hastaya çipi yerleştirdi. Peki, bu süreç nasıl gelişti ve bu teknolojinin geleceği hakkında ne gibi beklentiler var? Detaylar haberimizde…
Elon Musk, Lex Fridman’ın podcast programında yaptığı açıklamada, ikinci insan hastaya Neuralink beyin çipi yerleştirdiğini ve bu işlemin başarılı geçtiğini duyurdu. Musk, “İkinci implantın çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Sinyaller oldukça güçlü ve elektrotlar çok sayıda, bu da sistemin çok iyi çalıştığını gösteriyor,” dedi. İlk implant Ocak ayında gerçekleştirilmişti.
Beyin çipi implantı, Neuralink’in PRIME (Precise Robotically Implanted MicroElectrodes) araştırmasının bir parçası.
Bu araştırma, omurilik yaralanmaları veya amyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle felçli olan hastalara yönelik beyin implantlarının etkinliğini test ediyor. İmplantlar, hastaların sadece düşünce gücüyle harici cihazları, örneğin bilgisayar farelerini kontrol edebilmelerini sağlamak için tasarlandı.
Ocak ayında yapılan ilk beyin çipi implantı, Noland Arbaugh adlı bir hastaya yerleştirilmişti. Bu işlem sonrası Arbaugh, sadece düşünce gücüyle bilgisayar faresini kontrol edebilir hale geldi. Bu, Neuralink’in beyin-makine arayüzü teknolojisinin potansiyelini gösteren tarihi bir başarı olarak kaydedildi.
Neuralink, Mayıs ayında FDA’dan ikinci implant için onay aldı. Elon Musk, 2026 yılına kadar 1000’den fazla kişiye Neuralink çipi yerleştirmeyi planladıklarını açıkladı. Musk, bu teknolojinin gelecekte daha da gelişeceğini ve insanların beyin kapasitelerini artırarak yeni olanaklar sunacağını öngörüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23