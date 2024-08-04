Neuralink ikinci hastaya çip yerleştirdi

Elon Musk’ın kurucusu olduğu Neuralink, beyin-makine arayüzü (BMI) teknolojisinde önemli bir ilerleme kaydederek ikinci insan hastaya çipi yerleştirdi. Peki, bu süreç nasıl gelişti ve bu teknolojinin geleceği hakkında ne gibi beklentiler var? Detaylar haberimizde…