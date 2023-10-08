Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti. Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.