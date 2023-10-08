  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Barış Pınarı Harekatı 4 yaşında

Tarih fışkıran o bölge için sürpriz karar! Bundan sonra artık...

El Cezire muhabiri, canlı yayında şoka girdi! O anlar kameradaydı! Sebebi bakın ne

Real Madrid'den flaş “Arda” kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler: Şok ettiler...

Görenler hayran kalıyor! Burası Tayland değil Türkiye

İsmail Saymaz’dan, ağızları açık bırakan “Erdoğan” çıkışı! Herkes şaşkın

2 bin 43 yıllık! Karakuş Tümülüsü’nün içindeki yapılar böyle görüntüleniyor

Al sana “çılgın proje”! O tarihte hazır: Kamikaze insansız deniz aracı düşmanları korkutacak!

ABD'den flaş “Türkiye” kararı! Tüm dünyaya az önce ilan ettiler

Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler
Dünya
5
Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler

2023-10-08 12:20:03
Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. İsrailli esirlerin sayısının düşünülenden kat kat fazla olduğunu söyleyen Ebu Ubeyde, Netanyahu'nun tehditlerine işaret ederek "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz" diye konuştu.

#1
Foto - Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin sayısının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu ve Gazze Şeridi'nin her yerinde bulunduklarını iddia etti.

#2
Foto - Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler

El- Aksa Televizyonu'na açıklama yapan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu'nun devam ettiğini söyledi.

#3
Foto - Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler

Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Ebu Ubeyde, onlarca İsraillinin esir alındığını ve "İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" öne sürdü.

#4
Foto - Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler

Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde mevcut olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti. Netanyahu'nun tehditlerine işaret eden Ebu Ubeyde, "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Mücahitlerin eline geçti! İsrail'in kalesi çöktü
Dünya

Mücahitlerin eline geçti! İsrail'in kalesi çöktü

Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Kudüs Tugayları, Nahel Oz’de İsrail'e ait yeni bir askeri üssü ele geçirdi. Çok sayıda t..
Siyonistlerden Hamas itirafı
Dünya

Siyonistlerden Hamas itirafı

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, 'Hamas'ın zaferi büyük ölçekte İsrail'in başarısızlığıdır' başlıklı makale yayımladı...
Ünlü anketçi 'iddialı konuşuyorum' diyerek açıkladı! İstanbul'da sonuç böyle olacak
Gündem

Ünlü anketçi 'iddialı konuşuyorum' diyerek açıkladı! İstanbul'da sonuç böyle olacak

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş yerel seçimlere ilişkin Haber7'nin sorularını cevapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için i..
Filistinli mücahidi bakın kim yaptılar! Solcular yine solculuğunu yaptı
Dünya

Filistinli mücahidi bakın kim yaptılar! Solcular yine solculuğunu yaptı

İsrail’e operasyon başlatan Filistinli mücahitlerin, İsrailli bir anneye söyledikleri sözleri çarpıtan Solcu Gazete'ye tepki yağdı...
Sisi'den
Dünya

Sisi'den "İsrail - Filistin" talimatı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin düşürülmesi ve bölgedeki durumun kontrol altına alınması i..
İtrail’e ait helikopter böyle düşürüldü!
Gündem

İtrail’e ait helikopter böyle düşürüldü!

Katil İsrail’e ait bir helikopter mücahitler tarafından böyle düşünüldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23