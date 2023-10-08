2023-10-08 12:20:03 Netanyahu'yu küplere bindirecek gelişme! Hamas, tüm dünyaya böyle duyurdu! Az önce ilan ettiler
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. İsrailli esirlerin sayısının düşünülenden kat kat fazla olduğunu söyleyen Ebu Ubeyde, Netanyahu'nun tehditlerine işaret ederek "Önümüze çekirge gibi düşen, yüzlercesinin silahlarını ve tanklarını direnişçilerimizin önünde bırakıp kaçtığı orduyla mı bizi tehdit ediyorsunuz" diye konuştu.