  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İranlılar Türkiye'nin dört ilini gözünü kestirdi! Listede bir il var ki herkesi şaşırttı Manchester United Tedesco'yu izliyor: Alman hoca yolcu mu? Transfer bombası patlamak üzere mi? Gözünü o koltuğa kestirdi: Beşiktaş'ta rota çizildi: Şampiyonlar Ligi Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı! ABD’de İran savaşı anketi Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık... Hint Okyanusu’ndan Mersin’e geldiler! Gören dönüp dönüp tekrar bakıyor ABD ordusu Kudüs fay hattında çatırdıyor: Pentagon’da kıyamet kopuyor... Dev ordu içten çöküyor Galatasaray ve Fenerbahçe o isim için yarışta Suudi Arabistan yine devrede... Onuachu'ya akılalmaz teklif: Saniye düşünmeden kararını verdi
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık...

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi'den son dakika ABD açıklaması geldi.

#1
Foto - Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık...

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtrevançi, ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ülkesinin ABD'ye mesaj göndermediğini ve herhangi bir mesaj alınmadığını söyledi.

#2
Foto - Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık...

ABD merkezli MS NOW televizyonuna konuşan Tahtrevançi konuya ilişkin bilgi verdi.

#3
Foto - Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık...

Tahtrevançi, "ABD'den hiçbir mesaj almadık ve hiçbir mesaj da göndermedik, çünkü yalnızca kendimizi savunmaya odaklandık. Bu yüzden hem mesaj göndermedik hem de ABD ya da başka herhangi bir taraftan mesaj almadık." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık...

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

#5
Foto - Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık...

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

#6
Foto - Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık...

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

#7
Foto - Net konuştu: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: ABD'ye hiçbir mesaj göndermedik ve almadık...

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!
Gündem

Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

İşgalci israil ordusunun sözcülüğünü yapan kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında itiraf dolu açıklamaların ardından tabancayı ..
Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...
Gündem

Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sadece geçmişin miras..
Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor
Gündem

Dünyada korkulan oluyor: La Nino gidiyor El Nino geliyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, şu an zay..
Bölge diken üstünde! Bir suikast daha
Dünya

Bölge diken üstünde! Bir suikast daha

Irak’ın Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’nın üst düzey saha komutanlarından Ebu Ha..
İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış
Dünya

İngiltere'den ilginç açıklama! Kıbrıs’taki üssü vuran dron İran’dan kalkmamış

İngiltere Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri üssünü hedef alan Şahid tipi dronun İran’dan havalanmadığını açıkladı. Olayın ardınd..
İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu
Gündem

İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu

CNN TÜRK muhabirinin telefonunun şifresiz açılması ve kameraların bantlanması, "güvenli" denilen sistemlerin arkasındaki karanlık ilişkileri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23