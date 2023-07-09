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Yaşam
15
Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

2023-07-09 23:04:41
Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

Dünyada nesli tehlike altında olan dikkuyruk, Van Gölü civarındaki sazlık alanlarda yayılış gösteriyor.

#1
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) ile Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü, özellikle nesli tehlike altındaki yaban hayvanları üzerindeki çalışmasını sürdürüyor.

#2
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van'ın doğasında yapılan çalışmalarda, önemli türlerin üreme ve yaşam alanları tespit edilip takip altına alınıyor.

#3
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

Ekipler, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu listede "EN-Endangered-Tehlikede" koduyla yer alan dikkuyruklarla (Oxyura leucocephala) ilgili, Van Gölü civarında çalışma yaptı.

#4
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

KUŞMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çelik, AA muhabirine, dikkuyruk kuşunun dünya yaban hayatı meraklıları ve bilim insanları tarafından takip edilen önemli bir tür olduğunu söyledi.

#5
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

Yapılan çalışmayla yoğun bir popülasyon tespit ettiklerini anlatan Çelik, "Bu tür ülkemizde ve Avrupa'da ender görülen türlerden biri. IUCN kriterlerine göre tehlikede olan bir tür. Yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Van Edremit Sazlıkları'nda 120 bireylik popülasyon tespit ettik." dedi.

#6
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

Dikkuyruk ile ilgili çalışma yapmak isteyenlerin Van Gölü'ndeki sulak alanlarda rahatlıkla çalışabileceklerini belirten Çelik, şunları söyledi:

#7
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

"Yaban hayatı meraklıları ve doğaseverleri bu bölgeye davet ediyoruz çünkü bu tür, yaban hayatı severlerin ilgi duyduğu bir tür. Akademisyenlere, kuş gözlemcilerine ve doğaseverlere çağrıda bulunmak istiyorum, bu türü burada rahatlıkla gözlemleyebilirler."

#8
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

#9
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

#10
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

#11
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

#12
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

#13
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

#14
Foto - Nesli tükenmek üzere! Van Gölü’nde görüntülendi

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