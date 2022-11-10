Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

“Ekosistem için çok önemli bir gelişme oldu” Beyaz yanaklı gibon çifti Josita ve Kamari’nin yaklaşık 6 yıldır Darıca’da koruma altında bulunduğunu aktaran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgür, “Daha önce hiç yavruları olmamıştı. Annemizin ilk annelik deneyimi ve yavrularına şu anda gerçekten çift olarak çok iyi bakıyorlar. Yavru tüm gününü annesinin kucağında geçiriyor, annesini emerek besleniyor. Bakıcılarımız da çok büyük bir özveriyle çifte gerekli besinlerini veriyorlar. Gün içerisinde meyve, sebze, protein kaynağı olarak da haşlanmış yumurtayla besliyoruz. Bu canlılar çok önemliydi. Çünkü doğada nesli kritik seviyede tükenme tehlikesi altında. Bu denli önemli bir canlının yavrusunun olması aslında tüm ekosistem için, parkımız için, tüm dünya için çok önemli bir gelişme oldu. Yavrumuzu biz de çok büyük bir sevinçle karşıladık. Beyaz yanaklı gibonlar Türkiye’de sadece Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde bulunuyor. Haliyle bu yavrumuz da Türkiye’de doğan ilk yavru oldu” dedi.