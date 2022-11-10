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Yaşam
14
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

2022-11-10 16:49:20
Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

Kocaeli'deki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesinde koruma altında bulunan ve nesli kritik seviyede tehlike altında olan beyaz yanaklı gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi.

#1
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

Dünya üzerinde nesilleri kritik seviyede tükenme tehlikesi altında bulunan beyaz yanaklı gibon türünün Türkiye’de yalnızca bir çifti bulunuyor

#2
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

Sayıları hızla azalan ve Türkiye’de Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde 6 yıldır koruma altında bulunan Josita ve Kamari isimlerindeki beyaz yanaklı gibon çiftinin yaklaşık 2 ay önce yavrusu dünyaya geldi.

#3
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

Sağlıklı şekilde yaşamını sürdüren yavru, bir an olsun annesinin kucağından inmiyor. Gibon çifti yemeklerini bakıcılarının ellerinden yiyor.

#4
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

Yavru gibonun ise annesinin sütüyle beslenmesini sağlıyor.

#5
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

Yeni yavrularıyla birlikte birbirlerine hızlı bir şekilde uyum sağlayan gibon ailesi ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor.

#6
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

“Ekosistem için çok önemli bir gelişme oldu” Beyaz yanaklı gibon çifti Josita ve Kamari’nin yaklaşık 6 yıldır Darıca’da koruma altında bulunduğunu aktaran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Tuğçe Özgür, “Daha önce hiç yavruları olmamıştı. Annemizin ilk annelik deneyimi ve yavrularına şu anda gerçekten çift olarak çok iyi bakıyorlar. Yavru tüm gününü annesinin kucağında geçiriyor, annesini emerek besleniyor. Bakıcılarımız da çok büyük bir özveriyle çifte gerekli besinlerini veriyorlar. Gün içerisinde meyve, sebze, protein kaynağı olarak da haşlanmış yumurtayla besliyoruz. Bu canlılar çok önemliydi. Çünkü doğada nesli kritik seviyede tükenme tehlikesi altında. Bu denli önemli bir canlının yavrusunun olması aslında tüm ekosistem için, parkımız için, tüm dünya için çok önemli bir gelişme oldu. Yavrumuzu biz de çok büyük bir sevinçle karşıladık. Beyaz yanaklı gibonlar Türkiye’de sadece Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde bulunuyor. Haliyle bu yavrumuz da Türkiye’de doğan ilk yavru oldu” dedi.

#7
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

“Bu canlıların nesli son 45 yılda yüzde 80 oranında azalma gösteriyor” Josita ve Kamari’nin yeni yavrusunun, bu türün neslinin doğadan yok olmaktan bir adım uzağa taşıdığını kaydeden Özgür, “Bu canlıların nesli son 45 yılda yüzde 80 oranında çok büyük bir yıkımla azalma gösteriyor. Bu sebeple yeni yavru doğadaki türlerinin devam edebilmesi için çok olumlu bir gelişme. Bu türün neslinin tükenmekte olmasının sebebi insan faktörüyle doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesinden kaynaklanıyor. Yaşam alanları gittikçe daralan canlılar, yiyecek bulmakta, hayatlarını devam ettirmekte çok zorlanıyorlar. Bu canlılar tüm günlerini ağaçların üzerinde geçirdikleri için ormansızlaşmayla beraber önemli ölçüde nüfusları azalma eğilimi gösteriyor” diye konuştu.

#8
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

“Bakıcılarımız yıllardır büyük bir özveriyle bu canlılara bakıyor” Beyaz yanaklı gibonların üreyebilmesinin, yaşam standartlarının çok iyi olmasıyla gerçekleşebildiğini dile getiren Özgür, “Kendini rahat hissederse, beslenmesi çok iyi olursa, yaşam alanı konforu yani hayvan refahı iyi sağlandığı taktirde üreme gösterebiliyorlar. Burada da bakıcılarımız yıllardır büyük bir özveriyle bu canlılara bakıyor. Hiçbir öğünleri aksatılmıyor. Bu sayede yavru aramıza katıldı. Yavrunun sağlık durumu şu an çok iyi, cinsiyetinden henüz emin olamıyoruz. Çünkü yavru tüm gün annesinin kucağında ve ona sarılı halde durduğundan dolayı çok yakın bir temasımız olmuyor. O yüzden cinsiyet tayini henüz yapılamadı. Parkımızdaki tüm canlılarda olduğu gibi beyaz yanaklı gibonlarda da mümkün oldukça hep aynı bakıcı bakımını üstleniyor. Her gün aynı kişiyi görmeleri kendilerini daha güven içerisinde hissetmelerine fayda sağladığından dolayı bakıcılarımız biraz daha canlılarımızın yanına gidip elden besleme yapabiliyor. Bu sırada bizim de gözle muayene imkanımız olmuş oluyor” şeklinde konuştu.

#9
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

#10
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

#11
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

#12
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

#13
Foto - Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, doğum yaptı

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